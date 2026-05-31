San Giustino, il filosofo che trovò in Cristo la vera sapienza

San Giustino (93-167) nacque a Flavia Neapolis, l’attuale Nablus, conosciuta anche come Sichem una delle più grandi città della Cisgiordania in Palestina. La sua famiglia pagana di cultura ebraica, probabilmente si era stabilita da poco proprio in Palestina, al seguito degli eserciti romani, che qualche anno prima avevano sconfitto gli Ebrei e distrutto il Tempio di Gerusalemme.

Egli fin da giovane si dedicò allo studio della filosofia, cercando una risposta ai tanti e grandi interrogativi dell’esistenza, approfondendo diverse scuole dell’epoca, tra cui stoicismo, aristotelismo e platonismo. Fu soprattutto il platonismo ad affascinarlo profondamente, grazie alla sua concezione del mondo spirituale e della contemplazione del divino.

Giustino stesso raccontava che immerso nello studio delle opere di Platone, era convinto e credeva di essere ormai vicino alla sapienza perfetta. Nonostante ciò il suo cuore e la sua vita erano pieni di inquietudine profonda: la filosofia dava l’idea e inoltre sembrava indicare l’esistenza della verità, ma nel contempo non offriva la forza per viverla pienamente.

Secondo il racconto autobiografico contenuto nel “Dialogo con Trifone”, scritto tra il 155 e il 160, un dialogo immaginario tra Giustino e Trifone, un ebreo colto, la svolta avvenne quando incontrò un anziano cristiano riva al mare a Efeso. L’uomo gli mostrò che i filosofi parlavano bene di Dio, ma che solo i profeti dell’Antico Testamento e soprattutto Cristo avevano ricevuto la piena rivelazione divina.

Da quel momento Giustino comprenderà che il cristianesimo rappresenterà ai suoi occhi, la vera filosofia, la piena realizzazione della ricerca della verità iniziata dai pensatori greci. Adesso la verità che Giustino aveva cercato nei sistemi filosofici si manifestava finalmente nella persona di Gesù Cristo.

Giustino visse durante il periodo dell’Impero Romano del II secolo, un’epoca generalmente considerata di stabilità politica e prosperità economica, governata da Traiano (98-117) Adriano (117-138) Marco Aurelio (161-180). Egli si trasferisce a Roma ed apre una scuola nella quale insegnava la fede cristiana utilizzando gli strumenti del ragionamento filosofico.

Scrisse opere importanti, tra cui le “Apologie” e il “Dialogo con Trifone”, nelle quali difendeva i cristiani dalle accuse dei pagani e mostrava l’armonia tra ragione e fede. Le “Apologie” di Giustino sono opere scritte con lo scopo di difendere i cristiani dalle persecuzioni e dalle accuse da parte dell’Impero Romano. Il termine “apologia”, non significa scusa, ma “difesa”, Giustino intendeva spiegare e giustificare la fede cristiana davanti agli imperatori, ai filosofi pagani e all’opinione pubblica di quel tempo.

Giustino inizia a denunciare le ingiustizie subite dai cristiani, sostenendo che la loro condanna, veniva fatta soltanto per il nome che portano, pur non avendo commesso veri crimini. Rivolgendosi alle autorità romane, chiamate a giudicare i cristiani, chiese che essi venissero giudicati in base alle loro azioni e comportamenti e non attraverso i pregiudizi. Sottolineò inoltre che i seguaci di Gesù, vivevano moralmente, rispettando le leggi, praticando la carità e pregando addirittura per l’imperatore.

In quel periodo diverse erano le accuse mosse contro i cristiani: l’ateismo, immoralità e pratiche segrete considerate pericolose; ma Giustino per ribattere a queste accuse affermò che i cristiani non sono atei, ma adorano il vero Dio, creatore dell’universo, non praticano riti immorali, in quanto la vita dei cristiani stessi è fondata sulla purezza e sull’amore fraterno, e inoltre non sono nemici dello Stato, in quanto obbediscano alle autorità e desiderano il ben comune.

Uno dei temi più importante delle “Apologie” è la dottrina del “Logos”, il Verbo o la Ragione Divina, Giustino affermerà che Cristo è il “Logos” eterno di Dio, presente nel mondo prima ancora dell’incarnazione. La fedeltà di Giustino al cristianesimo lo porterà verso il martirio, durante il regno dell’imperatore Marco Aurelio, intorno al 165, fu arrestato insieme ad alcuni suoi discepoli. Invitato a sacrificare agli dei pagani, rifiutò con fermezza, dichiarando che nessun uomo ragionevole avrebbe abbandonato la verità per l’errore.

Fu condannato a morte e decapitato. Da allora la Chiesa lo venera giustamente come martire e testimone della fede. Giustino nel corso della sua vita, dopo la conversione dimostrò a tutti che la fede non è nemica della ragione, ma ne costituisce il compimento più alto. La Chiesa ricorda la figura di questo martire il primo giugno.