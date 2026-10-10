San Giovanni XXIII, il Giornale dell’Anima e il cammino interiore del Papa buono

Giovanni XXIII (1881-1963) nato a Sotto il Monte, un piccolo comune nei pressi di Bergamo, è stato il 261° 27 pontefice della Chiesa Cattolica dal 28 ottobre del 1958 al 3 giugno del 1963, ed è stato beatificato il 3 settembre dell’anno Duemila da Giovanni Paolo II (1978-2005) e poi proclamato santo il 27 aprile del 2014 da papa Francesco (2013-2025). Di Angelo Giuseppe Roncalli, il “Papa buono” si ricorda la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, l’annuncio avvenne il 25 gennaio del 1959 nella basilica di San Paolo fuori le mura, e si svolse dall’ 11 ottobre 1962 all’8 dicembre del 1965 e fu concluso da Paolo VI (1963-1978). Quando Angelo Roncalli diventa Papa, ha settantasette anni, tutti pensano sia un pontefice di transizione, un “vecchio buono” per un determinato periodo, nessuno sa che nella sua valigia da Bergamo a Venezia, nella città lagunare fu Patriarca dal 15 gennaio del 1953 fino alla sua elezione al soglio di Pietro, fino a Roma, si era portato nella sua valigia un quadernetto nero. Lo scrive dal 1895, da quando ha 14 anni ed era già entrato nel seminario vescovile di Bergamo, egli lo chiamava il “Diario dell’anima”, anche se poi sarà conosciuto ufficialmente come il “Giornale dell’Anima”.

Esso è una raccolta di pensieri, riflessioni, preghiere e appunti personali, che il futuro pontefice, scrisse durante gran parte della sua vita. Non si tratta di un diario scritto in unico periodo: l’intero testo accompagna diversi fasi e periodi della sua formazione e della sua vita sacerdotale, diplomatica ed ecclesiastica. In effetti non è un diario tradizionale, ma un diario di propositi. Roncalli, ogni giorno, ogni mese, o negli Esercizi spirituali, si metteva davanti a Dio e scriveva: “Angelo, dove sei? Cosa hai sbagliato? Cosa devi correggere?”. L’inizio di questo diario o giornale inizia così: “Proposito: voglio farmi santo. Si, voglio farmi santo, a costo di qualunque sacrificio. Gesù, tu ci sei e io voglio seguirti”. Dal punto di vista storico lo scritto attraversa gli avvenimenti della storia contemporanea: la Prima guerra mondiale, il periodo tra le due guerre, la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione dell’Europa e le profonde trasformazioni sociali e culturali del secondo dopoguerra.

Quando nel 1958 Roncalli diventa papa, il mondo si trova nel periodo della Guerra fredda, caratterizzato dalla contrapposizione tra Stati Unite ed Unione Sovietica. Nel “Giornale dell’Anima” racconto soprattutto il proprio cammino spirituale. Attraverso queste pagine riflette su suoi comportamenti, sulle sue difficoltà, sui suoi doveri e sul rapporto con Dio. Il testo mostra non tanto il papa come figura pubblica, quanto l’uomo e il sacerdote Angelo Roncalli, con le sue riflessioni personali e il desiderio di migliorarsi continuamente. Un tema importante dell’opera è l’umiltà. Giovanni XXIII considera la vita cristiana come un percorso fatto di impegno quotidiano, preghiera, carità e attenzione verso gli altri. Mentre tutti nella Chiesa del suo tempo pensano alla santità, come lotta contro il peccato, egli capisce una cosa diversa: la santità è lasciar lavorare Dio. La sua preghiera più famosa, che ripete ogni giorno da Papa è: “Devo vedere in ogni uomo il volo di Cristo. E Cristo in ognuno mi dice: amalo”.

Nelle pagine del “Giornale dell’Anima”, si scopre come Roncalli cercò di vivere la propria fede e il proprio servizio agli altri in un mondo in continua trasformazione. In definitiva il significato principale di tutta l’opera è quindi quello di un cammino interiore: “il Giornale dell’Anima” è il luogo dove egli esamina se stesso, riflette sulla propria vita e cerca di diventare una persona e soprattutto un semplice sacerdote, il cosiddetto “parroco di campagna”, sempre presente, con la sua semplicità, umanità e attenzione verso il prossimo. Il “Giornale dell’anima” fu pubblicato nel 1964, e quando è uscito, la gente ha potuto conoscere quell’uomo di montagna che aveva cambiato la Chiesa. Si ricorda la sua memoria liturgica non è il giorno della sua salita al cielo il 3 giugno, ma si è scelta come data l’11 ottobre, giorno dell’apertura del Concilio Vaticano II.