San Filippo Neri, l’Apostolo di Roma che insegnava la fede con il buonumore

San Filippo Neri (1515-1595) nacque a Firenze, proprio in un’epoca particolare e affascinante al tempo stesso quella del Rinascimento, e quando successivamente Martin Lutero (1483-1546) avrebbe dato avvio alla Riforma protestante, che vide le sue idee diffondersi rapidamente in tutta Europa. La Chiesa cattolica dal canto suo, si trovò ad avviare un movimento di rinnovamento spirituale e disciplinare la cosiddetta “Controriforma”. Quando giunse a Roma, Filippo Neri, trovò la città quasi divisa in due da una parte la bellezza delle opere d’arte di ogni genere e dall’altra parte tanta povertà e una grande disuguaglianza sociale.

Egli frequentava i giovani, gli ammalati e i poveri, dedicando inoltre molto del suo tempo alla preghiera e alla confessione, era diventato sacerdote nel 1551 a trentasei anni ricevendo l’ordinazione nella chiesa romana di S. Tommaso in Parione. Istituì la Congregazione dell’Oratorio nel 1575, i religiosi che vivevano in comunità non emettevano i voti, ma promuovevano una vita cristiana fondata sulla preghiera, la predicazione, la musica sacra, la cultura e l’assistenza spirituale ai fedeli. La comunità con sede a S. Maria in Vallicella, venne riconosciuta da Papa Gregorio XIII (1572-1585).

San Filippo Neri è ricordato come il santo della gioia, e ripeteva spesso a quanti frequentavano l’oratorio la famosa frase: “State buoni se potete”, accettava volentieri la vivacità dei ragazzi, ma al tempo stesso li invitava a cercare la bontà, egli propose un modo di vivere fatto di semplicità, umiltà e autenticità. Per avvicinare i giovani alla fede, soprattutto quelli di strada, egli usava l’allegria, la musica e il dialogo, era una specie di pedagogia del buonumore che contagiava tutti.

Il santo fiorentino, vedeva nella vanità un ostacolo alla libertà e al rapporto sincero con Dio, egli riprendeva il tema già proposto nel “Qoelet”: vanità della vanità, tutto è vanità, dove si vedeva la vita terrena, effimera e sfuggente. C’è da aggiungere che nel “Qoelet” o Ecclesiaste, con il termine di vanità non si intende la superbia o l’amore per il proprio corpo, ma è la traduzione della parola ebraica “hebel “, che significa letteralmente “soffio”, “vapore” o “fumo”.

San Filippo Neri, comporrà una lauda dal titolo “Vanità di vanità”, dove attraverso un linguaggio semplice e tipico delle laudi spirituali dell’Oratorio, il santo voleva insegnare che la ricchezza, la fama, la bellezza e il potere sono destinati a passare, mentre solo l’amore di Dio e la vita spirituale restano veramente importanti. Questa lauda, il santo la faceva cantare ai giovani dell’Oratorio per ricordare loro l’inevitabilità della morte terrena rispetto ai beni materiali. La lauda, fu resa nota al grande pubblico dall’artista e violinista Angelo Branduardi che la rielaborò per il film: “State buoni se potete”, sulla figura del santo fiorentino, interpretato da Jonny Dorelli e proposto in televisione nel 1983.

Potremmo dire che la definizione di vanità, ben si sposa con la società contemporanea, che sembra prediligere l’apparenza alla sostanza, dando libero sfogo all’immagine, che va continuamente alla ricerca del consenso, e dove, c’è sempre qualcuno che si sente superiore agli altri e vuole sempre la lode per qualsiasi cosa faccia. A distanza di secoli, il messaggio di San Filippo Neri è quello di farci comprendere che la vera forza dell’essere umano, risiede nella capacità di unirci, di guardare gli altri con compassione e di vivere la fede con leggerezza, scoprendo in essa la luce e l’allegria.

Filippo Neri il 25 maggio 1615 fu beatificato da Papa Paolo V (1605-1621), mentre Gregorio XV (1621-1623) il 12 marzo del 1622 lo proclamò santo e da quel momento il popolo romano lo acclamò e venerò ufficialmente come compatrono di Roma, legando il suo nome ai patroni storici San Pietro e San Paolo, visto il suo impegno spirituale e sociale è storicamente definito e riconosciuto come l’“Apostolo di Roma”.