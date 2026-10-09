San Dionigi e i suoi compagni: il coraggio di annunciare il Vangelo fino al martirio

Il 9 ottobre la Chiesa ricorda la figura di Dionigi vescovo e martire di Parigi, insieme ai suoi compagni Rustico ed Eleuterio. Egli visse nel III secolo, in un periodo nel quale il cristianesimo stava cominciando a radicarsi nelle città della Gallia romana, l’odierna Francia. L’imperatore a Roma è Decio (249-251) egli scatena la prima persecuzione contro i cristiani in tutto l’Impero.

Secondo la tradizione cristiana Dionigi fu inviato da Papa Fabiano (236-250) nella Gallia, per annunciare il Vangelo, egli arriva a Lutetia Parisiorum, l’attuale Parigi, che a quel tempo era una piccola città di pescatori e barcaioli sulla Senna, è accompagnato dal presbitero Rustico e dal diacono Eleuterio. Egli si stabilì sull’Ille de Citè, dove oggi c’è Notre-Dame, predicando, battezzando, celebrando i sacramenti e formando una comunità cristiana, capace di vivere la fede in un ambiente prevalentemente pagano, al tempo stesso diventerà il primo vescovo di Parigi.

Per qualche anno vivrà in quel luogo in maniera tranquilla e pacifica, ma la sua predicazione e quella dei suoi compagni, suscitò ostilità verso le autorità, e su ordine dell’imperatore Decio, il governatore Sisinio fece arrestare Dionigi e i suoi compagni Rustico ed Eleuterio. Tutti e tre vengono condannati a morte. Essi vengono portati sul colle più alto della città, il luogo stabilito per la loro esecuzione “Montmartre”, il “Mons Martyrum”, cioè il “Monte dei martiri”. Intorno al 250-258, essi vengono decapitati a colpi di spada. Nei testi antichi del Vi secolo in poi, tra i quali quello di Gregorio di Tours (538-594) si racconta, che dopo essere stato decapitato Dionigi, si alzò in piedi, raccolse la propria testa tagliata tra le mani e cominciò a camminare.

Camminò per circa sei chilometri, dal colle di Montmartre, verso nord, predicando e benedicendo, con la testa tra le mani, che continuava a parlare. La gente fuggiva terrorizzata. Egli fermò solo quando arrivò nel luogo lui stesso aveva indicato di voler essere sepolto, un villaggio allora chiamato Catullliacum, un antico insediamento gallo-romano, nell’area dell’odierna Saint-Denis, che collegava Parigi alle regioni settentrionali della Gallia. Lì cadde e morì definitivamente. Sul suo sepolcro, una donna cristiana di nome Catulla, lo seppellì di nascosto. Secoli dopo, su quel sepolcro, il re Dagoberto I (622-639) nel 630 fondò l’abbazia di Saint-Denis, che diventerà la necropoli di tutti i re di Francia. Per 1200 anni da Dagobero I a Luigi XVIII, tutti i re di Francia sono stati sepolti ai piedi di quel vescovo decapitato. Per questo San Dionigi, è raffigurato sempre così: un vescovo con la mitria, che tiene la sua testa tagliata tra le mani. E’ il più famoso dei santi “cefalofori”, i santi che portano la propria testa. Chi si reca a Parigi, e sale a Montmartre e si reca nella basilica di Saint-Denis, lì nel sottosuolo, sotto le tombe di 43 re, c’è una piccola pietra.

Lì è iniziato tutto: un uomo senza testa che ha camminato per dire che la fede sta in piedi anche quando tutto il resto è stato tagliato. Una curiosità. Nella Basilica di S. Paolo fuori le Mura, a Roma, nella cappella di S. Lorenzo, adibita a coro per la comunità benedettina, sull’altare, fra due colonne di porfido, è un trittico marmoreo quattrocentesco della scuola di Andrea Bregno (1418-1503) attribuito a Giovanni Dalmata (1440-1514) che nel 1494 raffigurò S. Antonio Abate, S. Giustina e al centro S. Dionigi che tiene la testa tra le mani.