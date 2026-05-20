San Cristoforo Magallanes, il martire messicano della fede cristiana

Per parlare del sacerdote Cristoforo Magallanes (1869-1927) bisogna necessariamente ricordare il periodo storico in cui è vissuto. Egli nacque a Totatiche, vicino Guadalajaranello stato di Jalisco in Messico, in una famiglia contadina povera, ma profondamente religiosa. Entrò in seminario e fu ordinato sacerdote nel 1888 a Guadalajara, forse nella chiesa di Santa Teresa, diventa parroco del suo villaggio, apre una missione ad Azqueltan, tra gli indigeni Huicholes. Durante il suo ministero si dedicò soprattutto all’educazione cristiana, all’assistenza dei poveri e alla formazione dei giovani, tiene alta la devozione verso la Vergine e la recita del Rosario. Fondò scuole, promosse vocazioni sacerdotali e cercò di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Bisogna ricordare che in Messico dopo la lunga dittatura di Porfirio Diaz (1830-1915) il paese entrò in una fase di forti tensioni sociali e politiche che portarono alla Rivoluzione messicana. Con la Rivoluzione si voleva riformare il paese con lo scopo di ridurre le varie disuguaglianze sociali, limitando il potere delle classi più influenti. Una parte della nuova classe dirigente considerava la Chiesa Cattolica un ostacolo alla modernizzazione dello Stato, e così la Costituzione del 1917 introdusse norme molto rigide e severe al clero, vennero infatti limitate le attività religiose e proibito l’insegnamento cattolico, oltre al sequestro di beni ecclesiastici. La situazione peggiorò nel 1926 durante le persecuzioni anticattoliche ordinate dal presidente Plutarco Elias Calles (1877-1945) che promulgò una legge ancora più dura la cosiddetta “Legge Calles”, dove si imponeva ai religiosi di rispettare le disposizioni statali. Le misure anticlericali provocarono una reazione tra i cattolici messicani, scoppiò nelle regioni occidentali quella che venne chiamata “Guerra Cristera”. I ribelli, chiamati “Cristeros”, combattevano al grido di “Viva Cristo Re!” difendevano la libertà religiosa. Purtroppo il conflitto causò migliaia di morti, tra soldati, civili e religiosi, infatti molti sacerdoti vennero arrestati e uccisi anche senza aver preso parte alla rivolta armata.

Cristoforo continuò a svolgere il suo ministero in maniera clandestina, ma venne accusato dal governo di aiutare i ribelli e fu arrestato, insieme al confratello Augustin Caloca Cortes (1898-1927). Il 25 maggio del 1927 Cristoforo Magallanes e Augustin Caloca Cortes furono fucilati senza un vero processo. Secondo le testimonianze, prima dell’esecuzione Magallanes perdonò i suoi persecutori, dicendo: “Tranquilli fratelli, solo un attimo e poi il cielo. Io muoio innocente e chiedo a Dio che il mio sangue serva per l’unione dei miei fratelli messicani”. Le cronache, raccontano di sacerdoti che prima di essere fucilati, hanno offerto parole di riconciliazione ai soldati del plotone di esecuzione. Alla sua morte i cattolici messicani lo considerò un martire.

Giovanni Paolo II prima lo beatificò il 22 novembre del 1992 e poi lo elevò il 21 maggio insieme ai venticinque martiri messicani canonizzati l’Anno Santo del 2000. La data della festa liturgica per ragioni organizzative dello stesso calendario venne fissata al 21 maggio e non al 25 maggio, giorno della sua morte. La vita di questo santo resta un esempio, perché pur vivendo in un contesto di violenza e repressione, egli scelse di rimanere fedele alla propria missione sacerdotale, come esempio di fede e coerenza e testimonianza cristiana.