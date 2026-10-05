San Bruno di Colonia: dalla scuola di Reims alla solitudine della Certosa

Bruno (1030-1101) nacque a Colonia, che in quel periodo era chiamata la Roma del nord, era la città più grande della Germania, bagnata sul fiume Reno ed era la capitale della Lotaringia, aveva ventimila abitanti, quando Parigi nella stessa epoca ne contava poco più di cinquemila. Discendeva da una famiglia che apparteneva al patriziato urbano coloniense, la classe dei cosiddetti “meliorum”, i mercanti nobili che governavano la città. Nelle vecchie croniche si leggeva che lo chiamavano Bruno di Colonia, e aggiungevano “ ex nobilissima familia degli Hartenfaust o Hardeboust”.

Era una famiglia molto potente, già il loro nome voleva dire “pugno duro”, possedevano terreni e case, facevano parte del consiglio dei ricchi, che amministravano la città per conto dell’Arcivescovo, e inoltre erano benefattori della Collegiata di san Cuneberto. La famiglia mandò Bruno a studiare a Reims, dove fin dal 1057 il vescovo Gervasio, dopo averlo ordinato sacerdote nel 1055, gli affidò la direzione della scuola di cui era stato allievo e tra i suoi studenti ci sarà Ottone di Chatillon che diventerà papa Urbano II (1088-1099). Bruno è il più stimato intellettuale di Francia, e rifiuta due volte di diventare vescovo. Egli visse in un periodo importante e allo stesso tempo complesso della storia europea, l’XI secolo. La società medievale era fortemente legata alla religione cristiana e la Chiesa aveva un ruolo fondamentale nella vita delle persone e nella cultura.

Proprio in quel secolo numerosi uomini e donne cercavano una forma di vita cristiana più semplice e austera, lontana dalla ricchezza e dagli interessi politici. E anche Bruno sentiva fortemente questo desiderio e decise di dedicarsi maggiormente alla preghiera e alla contemplazione. Infatti nel 1084 egli, insieme a sette compagni: Landuino, Stefano di Bourg, Stefano di Die, Ugo, Andrea e Guarino, si ritirò in una zona montuosa delle Alpi francesi nella valle della Chartreuse, da cui deriva la parola “Certosa”, vicino Grenoble, è un luogo di pietre e ghiaccio, a mille metri di altitudine. C’è da ricordare che per condurre questa vita, Bruno fu aiutato dal vescovo Ugo di Grenoble (1053-1132) che gli aveva donato un terreno, e che secondo la tradizione, vide in sogno sette stelle, che indirizzavano sette pellegrini in un luogo solitario, nel cuore della Chartreuse.

In quel posto, Bruno e i suoi sette compagni, costruiranno delle capanne di legno, ognuno la sua, lontana dall’altra, indosseranno un saio bianco. Si vedranno solo per la Messa la domenica. Il resto sarà silenzio, preghiera e copia dei manoscritti. Il 24 giugno del 1084 da questa esperienza ebbe origine l’Ordine dei Certosini, sicuramente una delle comunità monastiche più austere della Chiesa Cattolica. Nel 1090 Urbano II chiama a Roma, Bruno, il quale partendo aveva affidato la sua comunità monastica al suo amico Landuino, il pontefice lo scelse come consigliere privato, ed egli risiedette nel complesso monastico della chiesa di S. Ciriaco, all’interno della struttura delle Terme di Diocleziano.

Bruno, che non si era trovato bene nella corte papale, approfittando del fatto che lo stesso Urbano II, dovette fuggire da Roma, perché nel 1090 l’imperatore Enrico IV e Clemente III l’antipapa invasero i territori pontefici, si trasferì con l’intera corte papale nell’ Italia meridionale.

Su proposta di Urbano II, il fondatore dei certosini fu eletto vescovo di Reggio Calabria, ma egli rifiutò, chiedendo il permesso di trovare un luogo per continuare a vivere in silenzio e soprattutto in solitudine. Il conte Ruggero I d’ Altavilla (1031-1101) regalò a Bruno, il territorio boschivo e isolato nella località chiamata Torre, l’attuale Serra San Bruno, a 790 metri di altitudine, nel cuore della Calabria “Ulteriore”, vale a dire la Calabria centro-meridionale. In questo luogo Bruno, fonderà l’eremo di Santa Maria, e per i fratelli conversi, il monastero di Santo Stefano. Bruno morirà il 6 ottobre del 1101 nella Certosa di Serra San Bruno, in Calabria, dove si era ritirato negli ultimi anni della sua vita. Il suo corpo è sepolto nel santuario di Santa Maria del Bosco.

Il suo culto si diffuse rapidamente tra i Certosini e fu riconosciuto dalla Chiesa, e nel 1514 Leone X (1513-1521) ne autorizzò ufficialmente il culto per tutta la Chiesa. Degli scritti di S. Bruno ci resta il commento ai Salmi, alle Lettere di S. Paolo e una Lettera ai monaci della Grande Certosa del 1099, i cui esalta le caratteristiche dell’eremitismo. La spiritualità di San Bruno, a distanza di secoli, ci insegna che il silenzio non è vuoto, ma è lo spazio nel quale Dio può parlare al cuore. Egli scelse la solitudine non per fuggire dal mondo, ma per cercare più profondamente Dio, liberando il cuore da ciò che poteva distrarlo dall’essenziale. Lo stesso San Bruno soleva ripetere: “Quale bene può esserci che sia buono, giusto e conveniente alla natura umana, se non amare il Bene? E quale altro bene vi è oltre Dio?”.