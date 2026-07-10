San Benedetto e il valore attuale del motto “Ora et labora”

L’11 luglio si ricorda San Benedetto di Norcia (480-547), considerato il padre del monachesimo occidentale e patrono principale d’Europa. A lui è attribuito il tradizionale motto “Ora et labora”, che sintetizza la sua Regola. Ma è ancora attuale questa semplice locuzione ai giorni nostri?

È interessante sapere che lo stesso San Benedetto non scrisse mai questa frase in modo esatto nella sua Regola, composta nel VI secolo. Infatti nella Regola, egli insegna che la vita del monaco deve alternare la preghiera, il lavoro e lo studio. Per lui il lavoro non era una punizione o una costrizione, ma un’attività che aiutava a vivere con dignità, a sostenere la comunità e a crescere spiritualmente.

Nella Regola, lo stesso San Benedetto aveva scritto: “L’ozio è nemico dell’anima; perciò i fratelli devono essere occupati in determinati momenti nel lavoro manuale e in altri nella lettura delle cose divine…”. Questo pensiero mette in evidenza il lavoro come mezzo di formazione, responsabilità e servizio e non come semplice fatica. Ci può aiutare anche il pensiero di Giovanni Paolo II (1978-2005) riportato nell’enciclica Laborem Exercens del 1981, dedicata al valore e alla dignità del lavoro umano, dove è scritto: “Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro…”. Lo scrittore russo Lev Tolstoj (1828-1910) ha attribuito al lavoro un profondo valore morale: se viene svolto con onestà e spirito di servizio, può rendere l’individuo più autentico e allo stesso tempo avvicinarlo agli altri. Tuttavia, afferma Tolstoj, non basta però solo lavorare, ma è necessario interrogarsi sul significato delle proprie azioni e vivere secondo principi di giustizia e fraternità.

Gli studiosi ritengono tuttavia che il motto sia stato coniato molti secoli dopo, probabilmente tra il tardo Medioevo e l’età moderna, proprio per sintetizzare lo stile di vita dei monaci benedettini.

La frase latina “Ora et labora”, che letteralmente significa “Prega e lavora”, è il principio fondamentale della tradizione benedettina. In passato indicava l’importanza di dedicare la propria vita sia alla preghiera, sia al lavoro, considerandoli entrambi strumenti per crescere come persone e servire la comunità. Nella società odierna, questa espressione può essere interpretata in un modo forse più ampio. Anche per chi non è religioso, infatti, “pregare” può significare trovare del tempo per riflettere, ascoltare se stessi, meditare o dare valore ai propri principi. “Lavorare”, invece, rappresenta l’impegno quotidiano nello studio, nel lavoro (che tutti dovrebbero avere!) e nelle responsabilità di ogni giorno.

Questo motto, diventato molto famoso e conosciuto, è ancora molto attuale, non perché nel nostro Paese esistono e resistono diversi monasteri o abbazie benedettine, ma perché vuole ricordare che non basta dedicarsi solo al lavoro, trascurando, come fanno molti, il proprio benessere interiore, ma nemmeno limitarsi a riflettere senza agire. La società moderna è spesso assai frenetica e porta uomini e donne, forse anche a causa delle tante connessioni, talvolta a vivere sotto pressione. Per questo motivo sarebbe indispensabile e importante, anche se non è facile, trovare un equilibrio tra il fare e il pensare, tra i cosiddetti impegni e i momenti, a volte pochi, di pausa. Sicuramente “Ora et labora” può essere un insegnamento valido anche ai giorni nostri, perché ci invita a vivere con responsabilità, costanza e consapevolezza, ricordandoci che il vero benessere può nascere dall’equilibrio tra la crescita interiore e l’impegno concreto nella vita di tutti i giorni.