Romano Guardini, il teologo che ha saputo dialogare con il mondo moderno

Romano Guardini (1885-1968) è stato senza dubbio uno dei più moderni teologi, pur nascendo a Verona, tutta la sua vita e il suo impegno per la Chiesa, si è svolto in Germania, dove si era trasferito a Magonza, subito dopo la sua nascita. In questa città, frequenta le scuole dalle elementari all’ università, cresce sotto l’influenza della cultura e delle tradizioni tedesche. Nel 1906 inizia a studiare teologia all’università di Friburgo, un anno dopo si trasferisce a Tubinga e frequenta l’abbazia benedettina di Beuron, nella valle del Danubio e nel 1909 fa la professione come oblato di S. Benedetto, nel 1910 viene ordinato sacerdote a Magonza. Sono anni particolari, passerà da una parrocchia all’altra, mentre a causa della guerra, sarà chiamato a prestare servizio come infermiere militare. Tra il 1915 e il 1922 dopo essersi laureato, ottiene il dottorato e l’abilitazione all’insegnamento della teologia dogmatica.

Guardini ottiene nel 1923 dal ministero della cultura della Prussia, una cattedra di “filosofia della religione e visione cattolica del mondo“ presso l’università di Berlino, dove porta avanti il suo pensiero secondo cui “…il mondo può essere contemplato in modo vero, interpretato in modo esatto e sostenuto sensatamente solo se si parte da Dio”, in quella stessa università la cui facoltà teologica era prevalentemente evangelica e protestante.

Aggiungerà a proposito del suo insegnamento: “Non si tratta della storia della psicologia o della tipologia di possibili visioni del mondo, ma non è neppure semplicemente la teologia o la filosofia: è invece l’incontro della fede cristiana con il mondo. Sono i problemi che la coscienza del mondo pone alla fede, d’altra parte l’apertura di questa coscienza a partire dalla fede”. Nel movimento giovanile di “Quickborn” (sorgente di vita), egli propone oltre al rinnovamento della liturgia e della concezione della Chiesa, lo stesso Cristo come guida, proclamando per i ragazzi: gioventù, libertà e gioia.

Dall’idea di questo movimento partirà l’ispirazione per gli appartenenti al gruppo della “Rosa bianca”, studenti che persero la vita a causa dell’opposizione al nazismo, negli anni che vanno dal 1942 al 1943. Naturalmente Guardini non accetta l’ideologia nazista, e nel 1939 viene abolita la sua cattedra all’università di Berlino, in quanto il suo insegnamento non è favorevole al regime.

Al termine della guerra riprende la cattedra, per via della sua età dovrà rinunciare a far parte della commissione preparatoria del Concilio Vaticano II (1962-1965) per la liturgia. Sotto il pontificato di Paolo VI (1963-1978) gli viene offerta la nomina cardinalizia, ma Guardini rifiuta tale onore. Morirà il 1 ottobre 1968 a Monaco di Baviera.

Romano Guardini è considerato uno dei Padri della Chiesa del secolo scorso, e possiamo affermare che ha affrontato, come testimoniano le sue diverse pubblicazioni, i temi della teologia e della filosofia cristiana alla luce degli interrogativi e dalle tante sfide poste dal pensiero moderno.

Il suo pensiero segue la tradizione teologica agostiniana e platonica, accettando anche quella tomistica aristotelica, avente come collegamento tra le due concezioni, la figura di San Bonaventura (1221-1274) e di John Henry Newman (1801-1890). La sua opera ha avuto un impatto significativo sulla teologia e sulla filosofia del XX secolo. “Vorrei aiutare gli altri a vedere con occhi nuovi” questa è la sintesi di tutta la sua vita, come sacerdote, professore e teologo che ha avuto sempre come guida Gesù Cristo, e l’eredità che ci ha lasciato è tutto un invito a riflettere sulla nostra fede e soprattutto sulla nostra relazione con Dio.