Ritrovare il dialogo: parole che custodiscono la dignità dell’altro

Dialogo. C’è un’eco antica in questa parola. Un respiro che attraversa i secoli e che chiede, oggi più che mai, di ritrovare il suo ossigeno originario sottraendosi a ogni forma di volontà pretenziosa. Si tratta di una conversazione nella quale le parole trovano un principio comune nel Logos, origine e fondamento di un discorso ben ordinato, sapiente, saggio e vero.

Logos, nella tradizione greca, richiama i significati di parola, discorso e ragione. Una ricchezza semantica che definisce un incontro nel quale la parola mantiene fede al proprio ordine seguendo una successione razionale in cui ogni lettera trova la propria perfetta collocazione. Acquisisce forza e verità in un sapere eccelso che lega ogni ambito della conoscenza all’esercizio costante di una rinnovata saggezza alimentata dall’esemplarità di una vita imbevuta di somma sapienza.

È un’esistenza che ha attraversato un momento preciso della storia con un protagonista di eccezione: Cristo Gesù. Colui che, attraverso il suo parlare, ha offerto una saggezza superiore capace di impreziosire l’altro, oltre ogni limite. Gesù, nella gratuità del suo amore, parlava affinché anche scribi e farisei colmassero la loro vita di ogni somma saggezza. Una saggezza capace di dare sapore, di orientare con rettitudine l’esistenza di chi, con spirito fiducioso, manteneva il dialogo nel prezioso perimetro della ragionevolezza, della misura, dell’equilibrio, del buon senso e della moderazione.

Un perimetro in cui due cuori sinceri si potevano riconoscere portando frutti di salvezza reciproci. Erano i cuori di coloro che credevano, sull’esempio di Cristo, che il dialogo è luce ricevuta che ritorna al cuore da cui è partita, impreziosendolo. Elevandolo.

Erano i cuori di chi non si piegava dinanzi all’avanzare di volontà pretenziose che avrebbero potuto alterare la precisione di un bilanciere grammaticale compromettendone l’equilibrio dialogico e inficiandone la resa a discapito non solo degli interlocutori, ma anche di tutti i beneficiari di quello scambio comunicativo.

Ogni parola proferita in forma dialogica porta con sé una responsabilità che coinvolge i più e risponde a una domanda precisa: chi siamo e chi siamo votati a essere ogni volta che intrecciamo la nostra voce a quella di un fratello?

Quanto siamo disposti a intessere dialoghi volti ad aggiungere ordine su ordine, sapienza su sapienza, verità su verità, luce su luce, ieri, come oggi, a beneficio di ogni singolo? Quanto crediamo che un dialogo mascherato impoverisca la persona e la storia? Quando l’incontro fallisce, si interrompe un ciclo fecondo. Questo strappo non è mai neutrale: dove si spegne il Logos, si genera un vuoto che incrementa le fratture nei territori del nostro tempo coinvolgendo ogni uomo.

Quando le parole tradiscono la propria vocazione, si impongono, cadono nel vortice asfissiante di una volontà pretenziosa e inducono a credere che si possa parlare di dialogo anche quando si pretende di legittimare il diritto di devastare, saccheggiare, imporre la propria ideologia o affermare la propria volontà individuale. In realtà, ciò che prevale è il verbo «volere» che autorizza ogni cosa, in ogni ambito, solo per il fatto di essere voluta.

È la pretesa di trasformare il desiderio individuale in criterio di legittimità, come se la volontà, per il solo fatto di manifestarsi, potesse attribuire a ogni azione il beneficio di essere profusa. Anche se dannifica.

Quando prevale la volontà di affermare sé stessi, di imporre le proprie convinzioni o di chiudersi nella propria posizione, l’interlocutore non è più riconosciuto come un “tu” con cui confrontarsi, ma diventa un ostacolo o un mezzo da superare.

Oggi, è sotto gli occhi di tutti che serpeggi lo smarrimento delle componenti essenziali che definiscono il dialogo e la progressiva compromissione della sua bellezza in nome del volere. Un verbo che compromette ogni forma di comunicazione, di incontro tra intelligenze e punti di vista diversi che si aprono all’ascolto reciproco. Quando prevale unilateralmente la volontà, ogni parola, pensiero, ragionamento, non conforme, viene scartato. Un esercizio subdolo, abilmente camuffato come l’esito di una delle forme dialogiche meglio riuscite, perché fatto in nome della libertà più grande dell’uomo.

Oggi, come ieri, manca la ragionevolezza, solo per citare una componente essenziale del dialogo.

Questa mancanza si avverte in ogni ambito della convivenza umana. Si ravvisa ogniqualvolta i simboli della fede vengono silenziati in nome di un credo che si impone incondizionatamente su un altro. Si sperimenta nei sentieri interrotti della politica, spesso privi di ponti tra posizioni distanti che garantirebbero l’esercizio del bene comune. Si riflette nelle istituzioni quando si allontanano dalle attese più vere della gente interrompendo ogni forma di ascolto e dialogo. Si manifesta nelle azioni di chi arriva a usare anche il dettato di una legge per giustificare l’immorale, solo perché si vuole. Qui non c’è dialogo, non c’è reciprocità. C’è la pretesa di piegare ogni realtà alla forza pretestuosa di chi batte i pugni per reclamare.

Accade ogniqualvolta l’incontro cede il passo a volontà mosse dal vizio che imbratta il dialogo oscurandone luce, sapienza, saggezza, ordine. Ogni mente viene annacquata e impoverita da un vocabolario privo di parole che giustificano scelte ben lontane dal significato autentico di umanità.

Il vero dialogo nasce solo quando ogni singola lettera è elargizione del Logos e ad esso rimane fedele arginando ogni arbitrio interpretativo.

L’autenticità di uno scambio, se ce ne vogliamo riappropriare, esige un ritmo preciso e cadenzato da parole che elevano perché forgiate nella definizione di dialogo testimoniata da Cristo: uno scambio fecondo che edifica l’interiorità degli interlocutori e ne custodisce la sacralità, senza mai scadere nella svalutazione dell’essere umano in nome di una personalissima e sterile volontà che risponde ai sottili inganni di un male che, oggi più che mai, si camuffa da bene supremo.

Siamo responsabili ogni qualvolta continuiamo a chiudere le porte al dialogo per dare spazio all’imposizione e alla prevaricazione danneggiando quel perimetro fecondo nel quale la parola torna a generare vita.