Ricordarsi di essere fratelli per una grammatica della cura

È un’irruzione visiva. Un contrasto netto che cattura lo sguardo e rompe la monotonia del bianco di una parete. Scatti fotografici e ritagli impressi. Tessere minime e taglienti si succedono una accanto all’altra, appese con sottili mollette metalliche a un unico, lungo filo teso da un angolo all’altro del muro.

Dinanzi a queste istantanee, che ricordano le stanze investigative dei vecchi film gialli o dei thriller psicologici, non c’è però una sceneggiatura da ricostruire, ma una traccia viva. È il susseguirsi del nostro presente lacerato: spezzoni che restituiscono la spietatezza di un mondo a cui assistiamo ogni giorno.

Vi si leggono le tensioni marittime che infiammano canali e stretti strategici, o le immagini di bunker scavati sotto la sabbia di una terra martoriata da decenni. Poco più in là, i volti dei potenti del pianeta, leader di imperi contrapposti intenti a stringere mani e accordi per una fragile, complessa amicizia. E ancora la cronaca più vicina a noi, con i titoli sui continui omicidi che macchiano di sangue le nostre città.

Tutto si ripete con una regolarità spaventosa, in una sequenza di eventi in cui cambiano i nomi dei protagonisti, si spostano i confini geografici sulle mappe, ma la dinamica di fondo resta immobile e restituisce ogni giorno la geografia di un male sistemico che invade ogni latitudine.

Dinanzi a questi scatti passiamo ore, giorni, intenti a tracciare linee logiche, a moltiplicare le analisi, a rincorrere le emergenze, cercando nuove formule politiche, economiche o alleanze strategiche nel tentativo di spiegare e contenere il caos. Eppure, la storia lo attesta: malgrado gli sforzi, non ne veniamo mai a capo. Nulla cambia. Forse perché continuiamo a intervenire sulle conseguenze, a cercare la soluzione restando sullo stesso livello del problema, sforzandoci invano di ricomporre i frammenti della storia senza cogliere uno smarrimento di senso più profondo. Senza domandarci abbastanza che cosa sia accaduto all’uomo che abita la storia.

Se la domanda resta confinata allo stesso livello del racconto dei fatti, anche la risposta finirà per rimanere prigioniera di quella superficie. Il rischio reale non è nel racconto in sé, ma nella mancata consapevolezza che non si può curare la storia restando intrappolati nel riflesso immediato degli eventi.

Ci sarebbe da chiedersi, proprio come un investigatore davanti al mistero: Qual è il vero nodo da sbrogliare? Sotto la superficie degli eventi sussiste un vuoto interiore che attraversa ogni livello dell’esistenza e delle relazioni umane. Tutto converge verso una medesima, desolante evidenza: oggi manca l’uomo. E manca l’uomo perché manca Dio. Non perché Dio si sia allontanato o abbia cessato di essere presente nella storia, ma perché l’uomo ha progressivamente smesso di riconoscerLo, di guardare verso di Lui, di lasciarsi guidare, ridefinire dalla Sua presenza. E quando l’uomo smette di riconoscere Dio, smarrisce anche la verità di sé stesso. Dimentica la propria provenienza. Dimentica di essere figlio di un Padre, che è Dio stesso e lo ama da sempre. Oggi l’uomo ha deciso di non abitare più all’ombra della Sua paternità, trasformando la terra in un orfanotrofio a cielo aperto.

Riacquisire la consapevolezza di essere figli consentirebbe all’umanità di ritrovarsi. E non solo. Consentirebbe di guardare l’altro con occhi nuovi perché capaci di riconoscere quei vincoli di fratellanza che derivano dall’essere figli dello stesso Padre. Verrebbe così meno la logica dell’antagonismo e si farebbe strada la grammatica della cura reciproca.

Senza questa coscienza, senza questa verità nel cuore, la relazione tra gli uomini rischia di ridursi a una mera coesistenza, nella quale si finisce per essere estranei gli uni agli altri. L’altro diventa facilmente un avversario, un numero, una parte sacrificabile. L’uomo va restituito a questa pienezza costitutiva per riscoprire la verità che lo definisce.

La storia deve ripartire da quel Dio che abbiamo progressivamente smesso di guardare e riconoscere come Padre. E quando nel nostro cuore non c’è più spazio per il Suo volto, per la sua paternità, l’uomo perde la sorgente stessa del suo essere e diventa incapace di guardare sé stesso e l’altro con quella verità racchiusa nell’alfabeto dell’amore che percorre ogni lettera del Vangelo.

Urge risalire alla sorgente generativa da cui l’uomo proviene. Urge riappropriarsi di quella Parola che custodisce la promessa del Creatore: “Io sono un padre per voi, vi guiderò tra fiumi d’acqua e non vi lascerò inciampare” per non lasciare che l’umanità resti inghiottita nelle acque stagnanti della storia.