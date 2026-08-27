Quella pagina bianca che la vita continua a scrivere

Fin da bambino le Piramidi mi hanno sempre affascinato. La maestra Guglielmina Ferranti, alle Elementari, ci diede un giorno come tema l’Egitto. Tra i pochi frammenti che mi sono rimasti in cantina dei miei studi, oltre a qualche fotografia sbiadita in bianco e nero, conservo ancora la piccola relazione che feci sull’Egitto, sul Nilo e sulle Piramidi. Non avrei mai immaginato che, settant’anni dopo, quella curiosità di bambino mi avrebbe portato a vivere una delle serate più belle della mia vita.

Nel 2020, con mia moglie, ebbi l’occasione di andare in Egitto, vedere le Piramidi, scendere fino alle tombe dei Faraoni e salire per qualche decina di metri sulle Piramidi. Ricordo ancora la sensazione di trotterellare su un cammello, accanto a mia moglie e a due cari amici, con le Piramidi sullo sfondo. Per qualche istante mi sono sentito un condottiero.

Ieri sera, nel mio paese natale, Sant’Elpidio a Mare, sono stato invitato da un caro amico Giovanni Martinelli a una conferenza. E lì mi è stata offerta una possibilità che, ancora oggi, mi emoziona: cenare accanto al professor Zahi Hawass, uno dei più celebri egittologi del mondo. Ero sinceramente emozionato.

La mia scarsa conoscenza dell’inglese non mi ha aiutato, ma non importa. Ricorderò la conferenza e quella cena come uno dei momenti più belli della mia vita. Perché mai quel bambino di settant’anni fa avrebbe potuto immaginare di ritrovarsi, un giorno, seduto a tavola con un grande egittologo e poter parlare con lui degli Egizi, delle Piramidi e di quella civiltà che aveva imparato a conoscere sui banchi di scuola.

Il professor Hawass mi ha anche autografato il suo libro, “L’uomo con il cappello” che presto divorerò. Con noi c’era anche l’editore dell’edizione italiana, Marco Corradi, che non incontravo da anni e che presto darà la possibilità ad alcuni miei scritti di essere letti in un libro che ormai è concluso.

Ma quel libro, in realtà, non avrà una fine. Terminerà con una pagina bianca. Una pagina lasciata volutamente a chi lo leggerà, perché possa scrivere un proprio pensiero, un ricordo, una riflessione. Forse è proprio questo il senso della vita: lasciare qualcosa agli altri, ma anche lasciare spazio agli altri. E per un cattolico — ed io ho il privilegio di esserlo — il libro della vita non contempla la parola “fine”.

Perché la fine della nostra storia terrena non è la fine del viaggio. E così, forse, quel bambino che settant’anni fa scriveva una piccola relazione sull’Egitto non ha ancora finito di scrivere. Ha semplicemente lasciato, per chi verrà dopo di lui, una pagina bianca.