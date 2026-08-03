Quando una diagnosi cambia tutto: il diritto di non essere lasciati soli

Quando viene diagnosticata una disabilità, è come se il tempo si fermasse. Non c’è preparazione possibile a quel momento: le parole del medico rimbombano nella stanza e la vita, quella che avevi immaginato per tuo figlio, cambia direzione in un istante. È proprio in quel momento, così delicato, che una famiglia avrebbe più bisogno di essere accompagnata, e credo che qui ci sia ancora molto da costruire: più figure educative e sociali pronte a stare accanto al nucleo familiare fin dal primo, difficile passaggio. Sarebbe bello se la presa in carico partisse proprio da lì, da quel momento sospeso. Se più professionisti potessero lavorare insieme per offrire, accanto a informazioni mediche chiare, anche un sostegno psicologico capace di durare nel tempo. E se fosse possibile, in quel percorso, incontrare altre famiglie che vivono la stessa esperienza. Non per trovare consolazione in una sofferenza condivisa, ma per scoprire che non si è soli, che esistono parole, strategie, sguardi che solo chi ha percorso la stessa strada può offrire davvero.

La presa in carico, nel linguaggio dei servizi sociali, indica un servizio che si assume la responsabilità di seguire nel tempo una persona o una famiglia. Ma a me piace pensarla in un altro modo: prendersi carico significa mettersi nei panni dell’altro, chiedersi con onestà cosa faremmo se accadesse a noi, come vorremmo che fosse costruito il mondo intorno a nostro figlio. Vorrei che mio figlio potesse essere guardato non solo come un paziente da curare, ma come una persona intera, con la sua dignità, con il diritto a un lavoro pensato su misura per lui, con il diritto di restare nella propria comunità, vicino agli affetti che conosce, con il diritto di costruire amicizie anche fuori dalla famiglia. Il diritto, semplicemente, di incontrare gentilezza e accoglienza ovunque vada.

C’è un aspetto su cui vale la pena riflettere insieme, con delicatezza: quanto spesso chiediamo davvero a chi vive la disabilità cosa desidera per il proprio futuro? A volte, quasi senza accorgercene, diamo per scontato che la sua vita resterà legata ai genitori, finché ci saranno, e poi ai fratelli, se sceglieranno di prendersene cura. Eppure, non è detto debba essere così: non perché stare in famiglia sia un male, tutt’altro, ma perché esiste un mondo fuori da quelle mura che merita di essere vissuto da tutti, senza eccezioni. Ed è un impegno che possiamo portare avanti insieme, come genitori e come società: costruire, passo dopo passo, un mondo capace di accogliere anche i nostri figli.