“Se fossi vissuto al tempo di Gesù, mi avrebbe scelto? Avrebbe voluto anche me tra i suoi Apostoli?”. Credo che il Vangelo ci offra alcuni spunti per riflettere, senza pretendere di conoscere la risposta che appartiene soltanto a Dio. Perchè Gesù scelse proprio quegli uomini? Gesù avrebbe potuto scegliere uomini potenti, sapienti, autorevoli, capaci di convincere le folle con la loro cultura o di difenderlo con la loro forza. Invece scelse pescatori, un pubblicano, uomini semplici, con le loro fragilità e le loro contraddizioni. Pietro era impulsivo e arrivò a rinnegarlo tre volte. Tommaso dubitò. Giacomo e Giovanni manifestarono ambizioni personali. Giuda lo tradì. Eppure Gesù li chiamò. Questo ci rivela qualcosa di fondamentale: Gesù non scelse uomini perfetti; scelse uomini che, attraverso la loro imperfezione, potessero imparare ad amare. Non li scelse perché erano già pronti, ma perché fossero disposti a seguirlo, a lasciarsi trasformare e, nonostante le cadute, a rialzarsi.

Nel Vangelo di Giovanni troviamo parole illuminanti: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16). La chiamata, dunque, non nasce anzitutto dal merito dell’uomo, ma dall’iniziativa di Dio. Ma che cosa distingueva gli Apostoli dalle tante persone che seguivano Gesù? Le folle erano numerose. Uomini e donne camminavano per ore, affrontavano la fame, la fatica e talvolta il pericolo, pur di ascoltare il Maestro.

Molti erano attratti dai suoi miracoli, altri dalle sue parole, altri ancora dalla speranza di una liberazione. Non possiamo conoscere le motivazioni di ciascuno. Gli Apostoli, però, furono chiamati a qualcosa di diverso: non soltanto ascoltare Gesù, ma condividere la sua vita e assumersi la responsabilità di portare il suo messaggio nel mondo.

C’era una differenza tra ammirare Gesù e seguirlo quando seguirlo diventava difficile; tra cercarlo per ciò che poteva dare e restare con Lui anche quando non si comprendevano le sue parole. Pensiamo a Pietro. Quando molti discepoli si allontanarono, Gesù chiese ai Dodici se volessero andarsene anche loro. Pietro rispose: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68). Ecco forse il cuore della questione: non la certezza di capire tutto, ma il bisogno di rimanere con Lui anche quando non si capisce tutto. Naturalmente, neppure gli Apostoli furono sempre fedeli a questa convinzione. Nell’ora della Passione, molti fuggirono.

La loro grandezza non fu l’assenza di paura, ma ciò che alcuni di loro divennero dopo aver incontrato il Risorto. E allora, se io fossi vissuto al tempo di Gesù? Non posso sapere se Gesù mi avrebbe scelto. Ma la domanda più importante non è se Gesù avrebbe scelto me per essere uno dei Dodici. Quello fu un compito particolare, affidato a persone determinate in un momento preciso della storia della salvezza.

La domanda che riguarda ciascuno di noi è un’altra: “Se Gesù passasse oggi davanti a me e mi guardasse g negli occhi, avrei il coraggio di lasciare per un momento le mie certezze e seguirlo?” E ancora: “Se seguirlo significasse rinunciare a un vantaggio personale, difendere un debole, perdonare un nemico, riconoscere un mio errore o stare accanto a qualcuno che non potrà restituirmi nulla, che cosa farei?”.

Non sono domande alle quali si risponde con i titoli, con gli incarichi ricoperti o con ciò che gli altri pensano di noi. Si risponde con la propria coscienza, nelle scelte spesso silenziose della vita. E c’è un’altra cosa che mi sembra importante: Gesù non chiamò soltanto i Dodici. Nel suo cammino incontrò e accolse anche donne che lo accompagnavano e lo sostenevano, come Maria di Magdala, Giovanna e Susanna (Lc 8,1-3). Il discepolato non si esauriva nel gruppo degli Apostoli. La chiamata a seguirlo era, ed è, più ampia.

Se dovessi riassumere il mio pensiero in una sola riflessione, direi: forse Gesù non guarderebbe a ciò che ho realizzato, alla mia autorità, alla mia cultura o alla mia capacità di affrontare il pericolo. Guarderebbe al mio cuore: alla disponibilità a mettersi in discussione, alla capacità di amare, alla misericordia verso chi sbaglia e alla sincerità con cui un uomo riconosce le proprie debolezze. Perché Pietro, dopo averlo rinnegato, pianse. E Gesù, dopo la Risurrezione, non gli chiese conto dei suoi titoli o delle sue capacità. Gli pose per tre volte una domanda essenziale: “Mi ami tu?” (Gv 21,15-17). Non gli chiese: “Sei stato sempre forte?”. Non gli chiese: “Non hai mai avuto paura?”. Gli chiese se lo amava. E gli affidò una missione. Forse è proprio qui che si trova la speranza di ogni cristiano: non dobbiamo essere senza debolezze per avvicinarci a Gesù. Dobbiamo essere disposti a lasciarci incontrare da Lui, anche attraverso le nostre debolezze. E allora forse la domanda da porsi è : se io fossi stato lì, sulle rive del lago di Galilea, e Gesù mi avesse detto semplicemente “Vieni e seguimi”, senza spiegarmi dove sarebbe andato, quali prove avrei dovuto affrontare e che cosa avrei perso lungo la strada… avrei avuto più paura di seguirlo o più paura di lasciarlo andare?