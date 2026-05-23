Pentecoste: lo Spirito Santo scende nei cuori

Domenica 24 maggio la Chiesa celebra la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli. Il termine “Pentecoste” deriva dal greco “Pentēkostḗ eméra” che significa “cinquantesimo giorno”. Nella tradizione ebraica, infatti, cinquanta giorni dopo la Pasqua ebraica si celebrava la festa di Shavuot, conosciuta anche come “festa delle settimane”.

In origine era una ricorrenza agricola, legata al raccolto del grano e all’offerta delle primizie a Dio. Con il tempo, Shavuot acquisì anche un valore religioso più profondo: commemorava il dono della Legge, la “Torah” a Mosè sul monte Sinai, quarantanove giorni dopo l’Esodo dall’Egitto, ed era il simbolo dell’alleanza tra Dio e il popolo d’Israele. Aveva luogo il VI giorno, compreso tra il 15 maggio e il 14 giugno del mese ebraico di Sivan.

Le prime notizie della Pentecoste, le troviamo nell’ “Epistola Apostolorum”, antico testo apocrifo del Nuovo Testamento del II secolo, composto da cinquantuno capitoli, scritto in greco antico, probabilmente tra il 130 e il 170 d.C., si presenta come un resoconto delle istruzioni date da Gesù ai suoi discepoli.

E’ pervenuto in lingua copta ed amarica, la lingua ufficiale dell’Etiopia, a lungo il testo fu ritenuto perso, è stato pubblicato nel 1919. I primi cristiani, che provenivano in gran parte dall’ebraismo, continuarono a celebrare questa festa. Secondo il racconto degli “Atti degli Apostoli” nel Nuovo Testamento, proprio durante la Pentecoste ebraica gli apostoli si trovavano riuniti a Gerusalemme quando accadde un evento straordinario: un forte vento riempì la casa e apparvero “lingue come di fuoco” che si posarono su ciascuno di loro.

Avviene quello che Gesù aveva annunciato prima della sua ascensione: l’invio del “Consolatore”, per guidare e sostenere tutti i cedenti. Gli apostoli ricevettero così lo Spirito Santo e iniziarono a parlare lingue diverse, riuscendo a comunicare con persone provenienti da molti paesi.

E proprio per la festa di Pentecoste erano arrivati in pellegrinaggio a Gerusalemme, provenienti da varie parti, migliaia di giudei, i quali rimasero sbalorditi al constatare che gli apostoli riuscivano a parlare qualsiasi lingua.

La prima testimonianza della Pentecoste è dello scrittore romano, filosofo cristiano Tertulliano (155-230) come una festa particolare in onore dello Spirito Santo. Sant’Agostino (354-430) in un sermone affermerà che: “Ciò che l’anima è per il corpo dell’uomo, lo Spirito Santo lo è per il Corpo di Cristo, che è la Chiesa”. Egli ribadisce che senza lo Spirito la comunità cristiana sarebbe un corpo privo di vita. E’ lo Spirito che unisce i credenti nell’amore e nella verità.

La santa francese Teresa di Lisieux (1873-1897) descrive l’azione dello Spirito Santo come un incendio d’amore capace di purificare l’anima: “Lo Spirito Santo accende nell’anima un amore che non si può spiegare con parole terrene”. Ricordiamo inoltre che alla fine del IV secolo nella vigilia della festa c’era l’usanza di amministrare il Battesimo a coloro che non avevano potuto riceverlo nella notte di Pasqua.

In Occidente in età carolingia, quel periodo storico compreso tra la metà dell’VIII secolo e la fine del IX, compare l’Ottava di Pentecoste, mentre in Oriente era già presente. La riforma liturgica di Pio XII (1939-1958) nel 1955 ha conservato solo la celebrazione eucaristica, e venne abolita l’ottava della festa, concludendo la celebrazione liturgica nella sera di Pentecoste.

Il simbolo più conosciuto dello Spirito Santo è certamente la colomba, esso deriva principalmente dal racconto del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, quando lo stesso Spirito Santo discese su di lui “come una colomba”. Questo animale rappresenta la pace, la purezza, la mitezza e la riconciliazione tra Dio e l’umanità.

Già nella Bibbia, la colomba appare anche nel racconto di Noè: dopo il diluvio, torna all’colomba arca con un ramo di ulivo, segno della fine della distruzione e dall’inizio di una nuova alleanza, per questo motivo la è diventata simbolo di speranza e di vita nuova. Altro simbolo dello Spirito Santo è il fuoco. Proprio negli Atti degli Apostoli è raccontato che lo Spirito Santo sotto forma di “lingue di fuoco”. Il fuoco simboleggia l’amore ardente di Dio, la purificazione interiore, il coraggio e la trasformazione spirituale.

L’acqua è un simbolo essenziale dello Spirito Santo soprattutto nel sacramento del Battesimo, e rappresenta la vita spirituale, la fecondità, la purificazione dal peccato e il rinnovamento interiore. Inoltre come simboli dello Spirito Santo, ci sono anche l’olio, che richiama alla consacrazione e la luce che illumina la coscienza, e fa discernere il bene dal male.