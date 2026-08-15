Oltre ogni frontiera: riconoscere nell’altro l’immagine e la somiglianza di Dio

Ci sono luoghi nei quali la storia sembra fermarsi davanti a una soglia e chiedere all’uomo di scegliere da quale parte stare. Ceuta è uno di questi. Una terra sospesa tra confini, attese e speranze, nella quale la geografia diventa improvvisamente lo spazio in cui si misura qualcosa di molto più profondo: la capacità dell’uomo di riconoscere nell’altro il proprio stesso volto.

Dinanzi a certe immagini non è possibile rimanere spettatori. La sofferenza dell’altro non può essere osservata come qualcosa che accade semplicemente altrove, né ricondotta soltanto alla misura dell’emergenza, degli interessi o degli equilibri politici. Ci sono momenti nei quali la realtà ci pone davanti a una domanda che precede ogni altra: chi è l’uomo che abbiamo davanti?

La risposta è racchiusa in una verità: quell’uomo è una creatura di Dio. È fatto a sua immagine e somiglianza.

Questa verità precede ogni altra considerazione. Precede il confine, la nazionalità, la condizione economica, la storia personale, la possibilità di essere accolti o respinti.

La dignità dell’uomo non è qualcosa che gli altri possono concedere. È qualcosa che appartiene al mistero stesso della sua esistenza: Dio ha impresso la propria immagine in ogni sua creatura. È questo che cambia radicalmente il nostro modo di guardare l’altro.

Un uomo che si trova dall’altra parte di una frontiera non si trova dall’altra parte dell’umanità. Un uomo che appartiene agli ultimi non vale meno. Un uomo fragile non è una vita di minor valore. La condizione nella quale la storia lo ha collocato non può cancellare ciò che Dio ha posto in lui. Eppure proprio questo rischiamo di dimenticare.

Accade ogni volta che il volto scompare dietro il numero. Quando la persona diventa una categoria. Quando l’uomo viene definito soltanto attraverso la sua condizione. Accade quando smettiamo di vedere una creatura e cominciamo a vedere soltanto un problema da gestire, un rischio da contenere, un costo da sostenere, un equilibrio da preservare.

Oggi rischiamo di non vedere perché non riconosciamo. Ma la fede cristiana ci chiede uno sguardo diverso. Ci chiede di andare oltre ciò che appare, oltre la condizione, oltre la categoria, per riconoscere nella persona che abbiamo davanti il mistero della creatura.

Ogni uomo porta in sé qualcosa che nessuna frontiera può cancellare: l’immagine di Dio. È una verità che non appartiene soltanto a chi ci è vicino, a chi ci somiglia, a chi condivide la nostra storia o la nostra cultura. È una verità che riguarda ogni uomo.

L’altro non è degno perché noi decidiamo di riconoscerlo. È degno perché è creatura di Dio. E davanti a lui non si può rimanere indifferente.

Questo non significa ignorare la complessità delle situazioni, né cancellare le responsabilità politiche, le esigenze della sicurezza o la necessità di governare i fenomeni che attraversano la storia. Significa però ricordare che nessuna di queste esigenze può diventare un alibi per smarrire l’uomo.

Perché prima di ogni problema c’è una persona. Prima di ogni categoria c’è un volto. Prima di ogni frontiera c’è un uomo. E dietro di lui c’è il mistero di Dio che lo ha creato.

È proprio qui che la nostra storia ci chiede di fermarci. Non per rinunciare a comprendere, a decidere, a governare, ma per non perdere la misura fondamentale con la quale ogni decisione dovrebbe essere confrontata: il vero valore della persona.

La Sapienza comincia da qui e ci insegna a comprendere che la vita dell’altro è un dono da custodire. Ci insegna a guardare oltre ciò che divide per riconoscere ciò che unisce. E ciò che unisce è sapere di avere un’origine sacra che lega ogni uomo a Dio. Da qui bisogna ripartire per riconoscere i lineamenti di un volto, di una creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio.