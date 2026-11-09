Oltre la gloria e il potere: la lezione di sant’Agostino nella Città di Dio

Quando si pensa a S. Agostino (354-430) il Vescovo di Ippona, lo si ricorda come teologo, filosofo, Dottore della Chiesa e anche come scrittore, e che dedicò tutta la sua esistenza al servizio della fede. Egli infatti, non fu, solo l’autore divenuto famoso per aver scritto tra il 3907 e il 400 “Le Confessioni”, tredici libri che uniscono il rendimento di grazie a Dio, ed una vera e propria autobiografia spirituale, ma tra le tante opere che ci ha lasciato un posto importante occupa sicuramente il “De Civitate Dei”, la “Città di Dio” composta negli anni che vanno dal 413 al 426.L’occasione di scrivere quest’opera composta di ventidue libri, fu data dall’ invasione di Roma del 410 da parte dei Visigoti, guidati da Alarico (395-410) che entrarono nella città e per tre giorni la saccheggiarono. Molti avevano interpretato la caduta della città eterna, come un presagio della fine del mondo. Al contempo, i seguaci della religione romana tradizionale avevano sostenuto che fosse venuta meno la protezione accordata dalle antiche divinità, e quindi avevano ritenuto responsabili i cristiani e la progressiva cristianizzazione dell’Impero. Non dimentichiamo che per i romani, la cosa era impensabile, in quanto Roma era considerata la “Città Eterna”. Invincibile e soprattutto voluta dagli dèi. Agostino, risponde a queste accuse, dimostrando che la stessa storia di Roma e del suo Impero, non può essere interpretata semplicemente come una conseguenza della religione cristiana.

Il tema centrale della “Città di Dio” è la distinzione tra la città terrena e la città di Dio, chiaramente non si tratta di due città reali o di due Stati, ma di due diversi e differenti modi di vivere e di orientare la propria esistenza.

E qui il Vescovo di Ippona, descrivendo la città terrena, la intende caratterizzata dall’amore eccessivo per se stessi, dal crescente desiderio di potere, dalla ricerca continua della gloria e dei beni materiali e vede come fondatore Caino, e sarà destinata a finire come Babilonia. La Città di Dio, ossia la città dello spirito, vedrà come fondatore Abele, vivrà sull’amore verso Dio e sulla ricerca del bene spirituale. Secondo Agostino, queste due realtà convivono nella storia e al tempo stesso non corrispondono alla distinzione tra Stato e Chiesa, e qui appare evidente che la contrapposizione è soprattutto tra morale e spirituale.

Nessuna città prevale sull’altra. Nella storia, infatti le due città sono mischiate e mai separate, come se ogni uomo vivesse contemporaneamente nell’una e nell’altra.

C’ è una critica al paganesimo, perché gli antichi dèi, non sono stati in grado di garantire la sicurezza, la felicità di Roma. La grandezza dell’Impero, non equivale alla grandezza e al bene dell’uomo, in quanto Roma, nonostante la sua potenza, anche militare, come tutte le realtà terrene è destinata a scomparire. Agostino, sviluppa nel testo una vera e propria interpretazione cristiana della storia e così la storia dell’umanità non è vista come una serie casuale di avvenimenti, ma come un percorso guidato dalla “Provvidenza divina”. La creazione, la caduta dell’uomo, la venuta di Cristo e il giudizio finale fanno parte di un unico disegno, quindi lo stesso tempo ha un andamento lineare e non ciclico: la storia ha così un inizio, uno sviluppo e di conseguenza una conclusione. Un altro tema che viene affrontato è quello del bene e del male. L’essere umano, viene visto come colui che vive perennemente con il desiderio dei beni terreni e la ricerca di Dio. Il male, non è qualcosa di indipendente che può opporsi a Do, ma è lo stesso uomo che sceglie di allontanarsi dal bene e di conseguenza da Dio stesso. In queste due città sono presenti due tipi diversi di amore: da una parte c’è l’amore di sé, dove l’uomo mette il proprio interesse al di sopra di tutto, dall’altra parte c’è naturalmente, l’amore di Dio, attraverso il quale l’uomo riesce a superare il proprio egoismo e a orientarsi verso un bene più grande. S. Agostino dirà infatti: “L’amore di sé portato fino al disprezzo di Dio genera la città terrena; l’amore di Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città celeste. Quella aspira alla gloria degli uomini, questa mette al di sopra di tutto la gloria di Dio…I cittadini della città terrena son dominati da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri; i cittadini della città celeste si offrono l’uno all’altro in servizio con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale…”.

Agostino ci invita innanzitutto a non considerare il potere, la ricchezza e il successo come valori assoluti. Una società può essere molto potente dal punto di vista economico e politico, ma questo non significa necessariamente che sia giusta e che trasmetta felicità. Infine dopo aver parlato e analizzato, nel corso dell’opera, di guerre, conflitti, ingiustizie e fallimenti delle società umane, Agostino afferma che la vera pace, non può essere raggiunta nella realtà terrena. Gli Stati possono cercare una certa forma di pace, ma si tratta sempre di una condizione fragile e al tempo stesso, temporanea. La pace perfetta appartiene invece alla città di Dio. Solamente nella beatitudine eterna tutti gli uomini vivranno insieme a Dio, in una condizione di pace e di armonia definitiva.

Il Dottore della Chiesa, Agostino, conclude il suo libro, ribadendo che la storia terrena è provvisoria e segnata dal conflitto, mentre il destino ultimo dell’uomo si trova essenzialmente nella comunione con Dio. Infatti, dopo la morte, il giudizio e la resurrezione, la Città di Dio raggiungerà il suo compimento nella vita eterna. E’ proprio questa speranza a dare senso, ancora ai giorni nostri, all’intero cammino della storia e di tutta l’esistenza umana.