Oltre il pellegrinaggio: la speranza e l’accoglienza nel cuore di Lourdes

Leone XIV sarà il terzo pontefice a recarsi a Lourdes, giungerà la sera di sabato 26 settembre e si raccoglierà in preghiera davanti alla grotta di Massabielle che accoglie la Vergine Maria, la domenica 27 sarà tutto il giorno al Santuario di Nostra Signora Lourdes, e dopo i vari incontri, presiederà la celebrazione eucaristica e alla sera guiderà la tradizionale processione “aux flambeaux”.

Nel passato sia Giovanni Paolo II, nel 1983, il 14 e 15 agosto, la prima e nel 2004 quand’era già sofferente, sempre il 14 e 15 agosto, e Benedetto XVI il 14 e 15 settembre, nel 2008 per la celebrazione del 150° anniversario dell’apparizione dell’11 febbraio 1858, si sono inginocchiati per rendere omaggio alla Vergine Immacolata.

Le apparizioni della Vergine, alla piccola Bernadette Soubirous (1844-1879) furono riconosciute ufficialmente il 18 gennaio del 1862. Fu il vescovo della diocesi di Tarbes, a cui apparteneva la stessa Lourdes in quegli anni, Bernard-Severe- Laurence vescovo dal 1845 al 1878, a comunicarlo ai fedeli e ai pellegrini. Questo luogo tanto caro non solo ai francesi, ogni anno accoglie milioni di pellegrini e devoti della Madonna, chi viene a Lourdes, non è perché ha scelto questo posto perché fa parte delle mete di quello che viene definito turismo religioso, ma perché è mosso da qualcosa che sente dentro, che vuole trovare delle risposte proprio da quella Vergine della grotta.

Chi arriva qui, si accorge di un “esercito” di volontari, ragazzi e ragazze che si mettono al servizio e si prendono cura delle persone più fragili e soprattutto dei tanti malati che affollano la grande “esplanade”, il viale lunghissimo dove hanno luogo le due processioni più famose quella Eucaristica del pomeriggio e la fiaccolata della sera.

Per chi arriva in pellegrinaggio, il significato di quei luoghi, va oltre la semplice visita. La preghiera diventa un momento per fermarsi a riflettere e ad affidare a Maria le proprie speranze e quelle delle persone care. Nei viaggi organizzati dall’Unitalsi, un’associazione cattolica nata nel lontano 1903, si accompagnano e si assistono le persone malate e con disabilità o anziani in difficoltà, in prevalenza si raggiunge Lourdes, con i cosiddetti “treni bianchi”, che grazie all’aiuto dei tanti volontari, oltre ai medici e agli infermieri tutti hanno la possibilità di recarsi in preghiera davanti alla bella statua della Vergine Immacolata.

A proposito della statua della Madonna che si trova nella Grotta di Massabielle, è stata realizzata dallo scultore lionese Joseph-Hughes Fabisch (1812-1886) nel 1864, l’opera in marmo di Carrara fu scolpita seguendo le precise indicazioni fornite da Bernadette Soubirous, riguardo alle sue apparizioni: “Alzai la testa guardando la grotta, vidi una Signora vestita di bianco e una cintura azzurra, tra le dita pende un rosario bianco con una croce dorata e sul collo di ogni piede c’è una rosa gialla…”. La presenza delle persone accompagnate non viene vissuta semplicemente come un servizio da offrire, ma come parte essenziale del cammino, durante il lungo viaggio si condividono tempi, fatiche, sorrisi, preghiere e momenti quotidiani. Per chi necessita di assistenza, poter partire può rappresentare un’occasione importante per vivere un’ esperienza unica e particolare che, senza l’aiuto degli altri potrebbe essere difficile da realizzare.

Per i tanti volontari, invece l’esperienza è fatta di attenzione concreta: aiutare durante gli spostamenti, accompagnare alle celebrazioni, condividere un pasto o semplicemente fermarsi ad ascoltare. Proprio a Lourdes i problemi sembrano assumere un significato diverso. Chi arriva con una difficoltà fisica, chi porta una sofferenza personale, chi accompagna un familiare e chi presta il proprio servizio si ritrova insieme davanti alla Grotta di Massabielle. In definitiva andare a Lourdes, in fondo, significa partire da un luogo per arrivare un po’ più vicini agli altri e, per chi crede, un po’ più vicini a Dio.

E’ un viaggio che comincia quando si sale su un treno o un pullman, ma che continua molto tempo dopo il ritorno. Perché Lourdes non è soltanto una destinazione. E’ un’esperienza che invita a mettersi in cammino, insieme, con ciò che siamo e con ciò che portiamo nel cuore.