Ognissanti e memoria dei defunti non finiscano all’ombra di Halloween

Anche quest’anno, puntualmente, le vetrine dei negozi si stanno riempiendo di zucche intagliate, scheletri, streghe, fantasmi e ragnatele finte. Le strade si colorano di arancione e nero, i supermercati propongono dolci a tema, i bambini si travestono e risuona ovunque il solito invito: “Dolcetto o scherzetto?”. E, naturalmente, non mancano le zucche… alcune, a giudicare da certi comportamenti, sembrerebbero persino vuote! Ma, al di là della battuta, una domanda vorrei porla: che cosa abbiamo davvero da spartire con Halloween e con questa progressiva importazione di usanze che non appartengono alla nostra storia e alla nostra tradizione?

Sia chiaro: non si tratta di essere contrari al divertimento, di demonizzare ogni consuetudine straniera o di chiudersi in un nazionalismo culturale fuori dal tempo. Le culture si incontrano, si contaminano e si arricchiscono reciprocamente. È sempre accaduto nella storia dell’umanità. Ma una cosa è conoscere le tradizioni degli altri, comprenderne il significato e rispettarle; un’altra è adottarle automaticamente, trasformandole in fenomeni commerciali, mentre rischiamo di dimenticare ciò che siamo e ciò che abbiamo ricevuto in eredità.

Halloween ha origini antiche, legate anche alla festa celtica di Samhain, e si è sviluppato nel corso dei secoli fino a diventare, soprattutto negli Stati Uniti, una ricorrenza popolare caratterizzata da costumi, zucche illuminate, feste in maschera e bambini che bussano alle porte per chiedere dolci. Le sue forme moderne sono il risultato di una storia complessa, nella quale si sono intrecciati usi europei, tradizioni popolari e cultura americana.

Negli Stati Uniti Halloween è ormai parte del calendario sociale: coinvolge famiglie, scuole, quartieri e attività commerciali. Insieme ad altre ricorrenze tipicamente americane, come il Giorno del Ringraziamento, il 4 luglio e il Memorial Day, rappresenta un elemento riconoscibile della loro vita collettiva, pur avendo significati molto diversi. E allora, perché dovremmo stupirci se gli americani custodiscono e promuovono le proprie tradizioni? È giusto che lo facciano.

Il problema, semmai, nasce quando noi finiamo per imitare tutto ciò che arriva da oltreoceano, come se fosse necessariamente più moderno, più interessante o più meritevole di attenzione rispetto alle nostre consuetudini. Pensiamo al Giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving: una ricorrenza nella quale milioni di famiglie americane si riuniscono intorno alla tavola, condividono il pasto e dedicano un momento alla gratitudine. Una tradizione che, pur con le sue complesse vicende storiche, richiama il valore della famiglia, della condivisione e della riconoscenza.

Pensiamo al 4 luglio, l’Independence Day, quando gli americani celebrano la nascita della propria nazione con bandiere, manifestazioni pubbliche, concerti e fuochi d’artificio. Oppure al Memorial Day, dedicato alla memoria dei militari caduti, e al Veterans Day, che rende omaggio a chi ha prestato servizio nelle forze armate.

Sono ricorrenze diverse tra loro, ma ci mostrano quanto una comunità possa riconoscersi anche attraverso simboli, date e memorie condivise. E noi italiani? Che cosa facciamo per custodire e trasmettere le nostre tradizioni? Abbiamo una storia straordinaria, una cultura che ha attraversato i secoli, borghi nei quali sopravvivono antichi riti, feste patronali, processioni, sagre, canti popolari e celebrazioni legate al ciclo delle stagioni. Abbiamo le nostre tradizioni natalizie, il presepe, la Pasqua, la solennità di Ognissanti e la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Quest’ultima, in particolare, ha un significato che meriterebbe di essere riscoperto e trasmesso alle nuove generazioni.

Il 1° novembre ricordiamo i Santi; il 2 novembre rivolgiamo il nostro pensiero ai defunti. Per molti di noi sono giornate legate alla preghiera, alla visita ai cimiteri, ai fiori deposti sulle tombe e ai ricordi di persone che continuano a vivere nel nostro cuore.

Sono gesti semplici, ma profondi. Ci ricordano che non siamo individui senza passato, comparsi dal nulla, bensì persone che hanno ricevuto qualcosa da chi ci ha preceduto e che hanno il dovere morale di trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Per chi crede, inoltre, la memoria dei defunti non è soltanto nostalgia: è anche preghiera, speranza e fiducia nella vita eterna.

Che cosa c’entra tutto questo con le zucche illuminate e i travestimenti macabri? Non necessariamente c’è una contraddizione: Halloween può essere vissuto come un gioco innocente, soprattutto dai bambini. Ma sarebbe un errore lasciare che l’aspetto commerciale e spettacolare di questa ricorrenza oscuri il significato delle nostre giornate dedicate alla memoria, alla fede e agli affetti.

Il punto, dunque, non è vietare Halloween. È educare a scegliere consapevolmente, senza confondere la modernità con l’imitazione e senza scambiare il successo commerciale per un valore culturale.

Mi domando, per esempio, quanti bambini sappiano spiegare il significato della festa di Ognissanti e quanti, invece, conoscano perfettamente la formula «dolcetto o scherzetto». Quanti sappiano perché i nonni li accompagnavano al cimitero e quanti riconoscano immediatamente una zucca intagliata.

Non è una colpa dei bambini. È una responsabilità degli adulti, della famiglia, della scuola e della società, che dovrebbero trasmettere le proprie radici prima che siano altri a riempire quel vuoto. Perché una tradizione non si conserva imponendola, ma facendola conoscere, comprendere e amare. E allora, lasciamo pure che i bambini si divertano, che le vetrine si colorino e che chi lo desidera festeggi Halloween. Ma non dimentichiamo di raccontare loro anche chi siamo, da dove veniamo e quali valori hanno accompagnato la nostra storia.

Possiamo conoscere il mondo senza smarrire noi stessi. Possiamo accogliere le tradizioni altrui senza rinnegare le nostre. Possiamo guardare oltre oceano senza voltare le spalle alla nostra casa. Perché un popolo che dimentica le proprie radici rischia di diventare facilmente consumatore delle tradizioni degli altri, anziché custode della propria identità. E, per concludere con un pizzico d’ironia, visto che in questi giorni le zucche abbondano dappertutto, mi auguro che almeno la nostra testa continui a essere utilizzata per pensare! Le zucche, se proprio dobbiamo importarle, lasciamole pure nelle vetrine. Ma le nostre tradizioni, la nostra memoria e la nostra identità non mettiamole in soffitta. Quelle non hanno bisogno di travestimenti per avere valore.