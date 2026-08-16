Nuovo anno scolastico: tra Intelligenza Artificiale, condotta e cittadinanza

Mancano poche settimane all’inizio del nuovo anno scolastico e con esso arriva una stagione fresca di possibilità: crescere, imparare, diventare più consapevoli. Oggi la scuola è chiamata a essere uno spazio pulsante, capace di far sentire i ragazzi non semplici destinatari di lezioni, ma veri protagonisti, portatori di idee, energie e sguardi in grado di migliorare la comunità che li circonda. Tra i temi che segnano questa fase c’è senza dubbio l’Intelligenza Artificiale. Il punto non è più stabilire se usarla, ma formare le nuove generazioni a saperla guidare con lucidità, senso critico e responsabilità. In questo la scuola custodisce una risorsa insostituibile: la capacità di discernere, ovvero di riconoscere ciò che arricchisce l’esperienza umana da ciò che rischia invece di svuotarla. Gli strumenti digitali potranno rendere l’apprendimento più su misura, alleggerire l’organizzazione, sostenere chi insegna nel proprio lavoro quotidiano; non potranno però mai sostituire l’importanza della didattica e la profondità dell’incontro vero tra un docente e i propri alunni.

Accanto a questo, c’è il peso della condotta nel giudizio scolastico: non è più un dettaglio marginale, ma un fattore che concorre alla valutazione generale del percorso. Un cinque in condotta porta alla non ammissione, un sei richiede invece il superamento di una verifica aggiuntiva incentrata sui valori della cittadinanza. Si conferma così che la scuola non è soltanto luogo dove si trasmettono nozioni, ma ambiente in cui si formano persone capaci di rispettare le regole del vivere comune. In questo scenario, chi insegna resta la figura chiave. Don Lorenzo Milani, attraverso il suo motto “I care”, ovvero “mi sta a cuore”, ci spiegava concretamente che, la scuola, ha il compito di sostenere ogni studente mentre scopre la propria voce e il proprio posto nel mondo.

Sarà proprio attraverso un atteggiamento di fraternità, fatto di ascolto e di apertura verso tutti che, i docenti, potranno accompagnare i giovani in un cammino centrato sul diritto a imparare e sulla piena valorizzazione di ciascuna persona. A tal proposito, l’anno scolastico ormai alle porte, è l’occasione per rinsaldare il patto educativo tra scuola, studenti e famiglie, con un traguardo condiviso: un domani più consapevole, equo e costruito insieme.