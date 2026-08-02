Non esiste giustizia senza cura della casa comune

Non possiamo più permetterci di guardare le crisi del nostro tempo come faccende separate. Il clima che cambia e le specie che scompaiono camminano insieme. Ogni forma di inquinamento racconta, in fondo, quanto poco valore riconosciamo alla vita che ci circonda. Per questo le questioni sociali e quelle ambientali non possono essere affrontate su binari paralleli: vanno pensate come un unico cammino. Il modo in cui consumiamo il territorio, l’accesso all’acqua pulita, la qualità dell’aria che respiriamo: sono capitoli dello stesso libro, non voci separate di un bilancio. Anche il lavoro, con le sue forme e le sue ingiustizie, si riflette sulla salute delle comunità e dei luoghi in cui viviamo. Il deterioramento della natura è, insieme, un impoverimento delle culture che la abitano. La tecnologia, da parte sua, non è mai neutra: porta con sé equilibri di potere e modella il modo in cui gli esseri umani si relazionano tra loro. E ancora: il debito ecologico che il Nord del pianeta ha contratto verso il Sud alimenta squilibri economici profondi, mentre la distruzione delle foreste amazzoniche produce effetti che si sentono ovunque, così come la salute compromessa dei mari si ripercuote sulle vite e sui mestieri di chi da essi dipende.

In questo quadro, il Magistero della Chiesa ci dona una chiave di lettura preziosa, capace di ricomporre frammenti che rischiano di restare isolati. L’esistenza umana, ci ricorda, poggia su tre legami inseparabili: quello con Dio, quello con gli altri e quello con la terra che abitiamo insieme. È questa la radice dell’ecologia integrale: non una teoria astratta, ma un modo diverso di guardare le scelte quotidiane, i progetti comuni, le idee che diventano azione. Le Comunità Energetiche Rinnovabili ne sono un’illustrazione concreta: rispondono insieme alla dipendenza dai combustibili fossili e alla povertà energetica di tante famiglie, dentro una cornice comunitaria che rappresenta davvero una novità significativa nel modo di produrre e condividere energia. Camminare secondo questi criteri non è mai automatico: richiede un discernimento costante, giorno dopo giorno. Le scorciatoie sono sempre a portata di mano, e non mancano tentativi di vestire di verde ciò che verde non è. Ma la strada autentica non è quella delle etichette facili: è quella, più lenta e più vera, della fraternità che si fa cura per le persone e per la casa comune che condividiamo.