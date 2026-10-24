Non basta dirsi cattolici: testimoniare Cristo attraverso le opere

Due domande che sembrano semplici, ma che toccano il cuore della nostra esistenza, della nostra fede e del nostro rapporto con Dio. Io sono cristiano? Io sono cattolico? Che significa? Essere cristiano ed essere cattolico sono realtà profondamente unite, ma non sono esattamente la stessa cosa. Essere cristiano significa credere in Gesù Cristo, riconoscerlo come Figlio di Dio e cercare di vivere secondo il suo insegnamento. Ma non basta credere che Gesù sia esistito, né basta conoscere il Vangelo. Essere cristiano significa lasciarsi trasformare dal Cristo .

Significa Amare Dio con tutto il cuore e riconoscere che la nostra vita trova in Lui il suo significato. Amare il prossimo, anche quando è difficile, anche quando ci ha fatto del male. Perdonare, senza confondere il perdono con la rinuncia alla giustizia. Difendere i deboli, stare accanto a chi soffre, non voltarsi dall’altra parte davanti all’ingiustizia. Essere umili, riconoscere i propri errori e non sentirsi superiori agli altri. Testimoniare la verità, anche quando costa fatica o comporta conseguenze personali.

Gesù ci ha lasciato una misura straordinaria dell’amore: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”. (Vangelo secondo Giovanni 13,35). Essere cristiano, dunque, non significa essere perfetti. Significa riconoscere le proprie fragilità e cercare, ogni giorno, di rialzarsi seguendo Cristo.

Che significa invece essere cattolico? Essere cattolico significa essere cristiano nella comunione della Chiesa cattolica, professando la fede trasmessa dagli Apostoli e riconoscendo il ruolo del Papa, successore di Pietro, e dei vescovi in comunione con lui. La fede cattolica si fonda su questi pilastri essenziali:

Gesù Cristo, centro della fede è attraverso Cristo che conosciamo il volto misericordioso del Padre. La sua morte e risurrezione sono il cuore della speranza cristiana. I sacramenti In particolare l’Eucaristia, nella quale la Chiesa crede nella presenza reale di Cristo. La Messa che non è soltanto una cerimonia ma è l’incontro con il Signore e comunione con i fratelli. La Chiesa Una comunità di credenti chiamata ad annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti e servire l’umanità. La Chiesa è santa per la sua origine e la sua vocazione, ma è composta da persone che possono sbagliare e peccare.

La carità La fede cattolica deve tradursi in opere concrete: nell’assistere i poveri, curare i malati, essere solidali con chi è solo ed infine rispettare la dignità di ogni persona. Essere cattolico non significa semplicemente essere battezzato, andare a Messa la domenica e conoscere le preghiere. Tutto questo è importante, ma deve diventare vita vissuta. San Giacomo lo esprime con parole molto chiare: “La fede senza le opere è morta”. (Lettera di Giacomo 2,26)

Ma si può essere cattolici senza essere veramente cristiani? Questa è forse la domanda più difficile. Una persona può essere battezzata, frequentare la Chiesa, conoscere le preghiere e dichiararsi cattolica, ma comportarsi con egoismo, disprezzo, arroganza o indifferenza verso la sofferenza altrui. In questo caso esiste un’appartenenza religiosa, ma c’è una contraddizione tra la fede professata e la vita vissuta.

Gesù stesso ci mette in guardia: “Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio“.(Vangelo secondo Matteo 7,21). Questo non significa che noi possiamo giudicare definitivamente la fede di un’altra persona. Il cuore umano è conosciuto pienamente soltanto da Dio. Significa, però, che ciascuno di noi deve interrogare prima di tutto se stesso.

Non basta portare il nome di Cristo: bisogna cercare di portare Cristo nella propria vita. E questo vale per il cittadino comune come per il politico, per il magistrato, per il servitore dello Stato, per il sacerdote e per chiunque eserciti un’autorità. Il potere, quando è vissuto cristianamente, diventa servizio. La giustizia non può prescindere dalla dignità umana. La carità non può essere soltanto una parola pronunciata nelle occasioni solenni.

Qual è, allora, la differenza fondamentale? Potremmo riassumerla così: Cristiano è chi riconosce in Gesù Cristo il Signore e cerca di seguirlo. Cattolico è il cristiano che vive questa fede nella comunione della Chiesa cattolica, con la sua dottrina, i suoi sacramenti e la sua tradizione apostolica. Vivere da cristiano significa trasformare la fede in amore, giustizia, misericordia, responsabilità e servizio. Naturalmente, anche gli altri cristiani — ortodossi e protestanti — professano la fede in Gesù Cristo, pur con differenze nella dottrina e nella struttura ecclesiale.

Ma noi, come possiamo sapere se siamo veri cristiani? Non attraverso il numero delle Messe alle quali abbiamo partecipato, né attraverso le cariche ricoperte, i titoli posseduti o le parole pronunciate. Dobbiamo porci domande più profonde: Ho cercato di essere giusto anche quando mi conveniva essere ingiusto? Ho difeso chi non aveva voce? Ho saputo perdonare senza rinunciare alla verità? Ho rispettato la dignità di chi era più debole di me? Ho riconosciuto i miei errori? Ho cercato Dio soltanto quando avevo bisogno di Lui, oppure anche per ringraziarlo? Se qualcuno mi ha incontrato, ha trovato in me un riflesso della bontà di Cristo?

Non sono domande alle quali si risponde una volta per tutte. Sono domande che accompagnano tutta la vita. E quando scopriamo di aver sbagliato, non dobbiamo disperare: il cristianesimo è anche la storia di un Dio che cerca l’uomo, lo perdona e gli offre la possibilità di ricominciare.

In conclusione: essere cristiani non significa dichiararsi migliori degli altri. Significa riconoscersi bisognosi della misericordia di Dio. Essere cattolici non significa appartenere a una categoria di persone privilegiate agli occhi del Signore. Significa ricevere una fede e una responsabilità: testimoniare Cristo attraverso la parola, ma soprattutto attraverso le opere.

Possiamo andare in chiesa e non accorgerci del povero che incontriamo sulla strada. Possiamo pregare e poi umiliare una persona. Possiamo parlare di Dio e dimenticare la giustizia. Ma possiamo anche cadere, pentirci, chiedere perdono e ricominciare. Perché il cristiano non è colui che non sbaglia mai: è colui che, pur conoscendo la propria debolezza, continua a cercare Cristo.

E forse la domanda più importante non è: “Sono un buon cattolico?” È piuttosto questa: “Se Gesù incontrasse oggi le persone che hanno incrociato la mia strada, potrebbero riconoscere qualcosa di Lui nel modo in cui le ho trattate?”