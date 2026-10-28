“Non avere paura”: la fede che ci aiuta a camminare anche nella fragilità

“Non avere paura.” Quante volte ho sentito pronunciare queste parole. Le incontro continuamente nelle pagine della Bibbia. Le pronuncia l’angelo, le pronuncia Gesù, le pronunciano i profeti. Sono parole rivolte a uomini e donne che si trovano davanti a qualcosa che li supera, davanti all’incertezza, alla sofferenza, a una scelta, a un futuro che non conoscono. E ogni volta mi colpiscono. Perché mi chiedo: io ho paura? La risposta, se voglio essere sincero con me stesso, è sì.

Ho più di una paura. Ho paura per le persone che amo. Ho paura del futuro. Ho paura delle responsabilità che ancora porto sulle mie spalle. Ho paura di non riuscire a fare tutto ciò che sento di dover fare. Ho paura delle malattie, delle perdite, delle delusioni. Ho paura dell’ingiustizia e dell’incomprensione. E, qualche volta, ho paura anche della solitudine. Ci sono paure che confessiamo facilmente e altre che custodiamo dentro di noi, quasi vergognandoci di averle. Perché spesso abbiamo imparato che avere paura è una debolezza. Ma è davvero così?

Forse no. Forse la paura fa semplicemente parte della nostra umanità. La Bibbia stessa non racconta uomini senza paura. Racconta uomini che hanno avuto paura e che, nonostante la paura, hanno continuato il loro cammino. Quando l’angelo annuncia a Maria il progetto di Dio, le prime parole sono: “Non temere, Maria.” Non è casuale. Maria non è una donna priva di domande. È una donna che non comprende tutto, che si trova davanti a qualcosa di immensamente più grande di lei.

Eppure risponde: “Eccomi.” Forse è proprio qui la differenza. La fede non significa non avere paura. La fede significa riuscire a dire “Eccomi” anche quando abbiamo paura. C’è una frase che torna spesso nella Scrittura: “Non temere, perché io sono con te.” Non dice: non accadrà nulla. Non dice: non soffrirai. Non dice: non perderai mai ciò che ami. Dice qualcosa di molto più profondo: “Io sono con te.” E forse questa è la vera promessa di Dio.

Non quella di una vita senza tempeste, ma quella di una presenza dentro la tempesta. Mi viene in mente il Vangelo quando Gesù sale sulla barca con i suoi discepoli e sul lago si scatena una tempesta. I discepoli hanno paura. Gesù è lì con loro. Eppure la tempesta non scompare immediatamente. Questa immagine mi ha sempre fatto riflettere. Perché qualche volta pensiamo che, se abbiamo fede, le tempeste della vita dovrebbero cessare. Ma non è così. Avere fede non significa non incontrare la tempesta. Significa sapere che, nella tempesta, non siamo soli.

C’è una bellissima frase attribuita a Sant’Agostino: “La paura non è altro che il timore di perdere ciò che amiamo.” E forse è proprio così. Abbiamo paura perché amiamo. Abbiamo paura di perdere una persona perché quella persona è importante per noi. Abbiamo paura di ammalarci perché amiamo la vita. Abbiamo paura del futuro perché desideriamo ancora vivere, progettare, vedere, incontrare, amare. Persino la paura, allora, può raccontarci qualcosa di bello: ci dice ciò che conta davvero per noi.

E penso anche a una delle frasi più conosciute di San Giovanni Paolo II. Quando iniziò il suo pontificato, nel 1978, disse al mondo: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” Quelle parole fecero il giro del mondo. “Non abbiate paura.” Ma oggi, dopo tanti anni, mi chiedo se non debbano essere rivolte anche a noi, nella nostra vita quotidiana. Non avere paura di essere buono in un mondo che qualche volta premia la furbizia. Non avere paura di dire la verità quando sarebbe più facile tacere.

Non avere paura di chiedere perdono. Non avere paura di perdonare. Non avere paura di ricominciare. Non avere paura di mostrare le proprie fragilità. Non avere paura di dire “ho bisogno di te”. Non avere paura di dire a qualcuno “ti voglio bene”. E soprattutto non avere paura di affidarsi a Dio. C’è poi una frase di San Francesco d’Assisi che amo particolarmente: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.”

Forse anche la paura si affronta così. Non tutta insieme. Un giorno alla volta. Un problema alla volta. Una preghiera alla volta. Un passo alla volta. Non possiamo sapere cosa ci aspetta domani. Possiamo però scegliere come arrivare a domani. Possiamo scegliere di non farci paralizzare dalla paura. E allora mi domando ancora: Io ho paura? Sì. E non voglio più vergognarmene. Ho paura perché sono un uomo. Ho paura perché ho amato. Ho paura perché ho perso. Ho paura perché so che la vita è fragile. Ho paura perché ho ancora persone care da proteggere e perché ci sono ancora cose che vorrei fare. Ma la mia fede mi insegna che la paura non deve diventare padrona della mia vita. Posso aver paura e continuare a camminare. Posso essere fragile e continuare ad essere forte. Posso avere dubbi e continuare a credere. Posso non avere tutte le risposte e continuare a cercarle. Forse la fede non è avere tutte le certezze. Forse la fede è fidarsi anche quando le certezze non ci sono.

Mi piace pensare che anche Gesù, nel momento più drammatico della sua vita, nel Getsemani, abbia conosciuto l’angoscia. “L’anima mia è triste fino alla morte”, dice ai suoi discepoli. Sono parole straordinariamente umane. Gesù non nasconde la sua sofferenza. Non finge di essere invulnerabile. Prega. E nella preghiera trova la forza di affidarsi al Padre: “Non sia fatta la mia volontà, ma la tua.” Forse è questa la forma più alta del coraggio. Non dire: “Signore, fa’ che non accada nulla di ciò che temo.” Ma: “Signore, qualunque cosa accada, dammi la forza di affrontarla.” E qui penso a una delle frasi più belle di Papa Benedetto XVI: “Chi crede non è mai solo.” Poche parole. Ma dentro queste parole c’è una vita intera.

Perché forse la paura più grande dell’uomo non è quella di soffrire. È quella di sentirsi solo davanti alla sofferenza. Ed è proprio qui che la fede può diventare una presenza. Quando nessuno può più rassicurarti, quando non hai più parole, quando ti trovi davanti a qualcosa che non puoi controllare, puoi ancora pregare. Puoi ancora dire: “Signore, io non so cosa accadrà. Ma Tu lo sai. E io mi affido a Te.”

A volte penso che, con il passare degli anni, si impari a conoscere meglio la paura. Da giovani pensiamo di essere invincibili. Poi la vita ci insegna che non lo siamo. Ci fa incontrare la malattia, la morte, le separazioni, le ingiustizie, i tradimenti, le sconfitte. Ci insegna che non possiamo controllare tutto. Ma proprio allora, paradossalmente, possiamo imparare qualcosa di ancora più importante: non dobbiamo controllare tutto per poter vivere. Dobbiamo imparare ad affidarci. Affidare ciò che non possiamo cambiare. Affidare le persone che amiamo. Affidare il futuro. Affidare perfino le nostre paure. Forse, quindi, quando Dio mi dice: “Non avere paura”.

Non mi sta chiedendo di diventare un uomo senza paure. Mi sta chiedendo di non permettere alla paura di rubarmi il presente. Di non sprecare oggi per paura di ciò che potrebbe accadere domani. Di non smettere di amare per paura di perdere. Di non smettere di sperare per paura di essere deluso. Di non smettere di camminare per paura di cadere. Di non smettere di credere perché qualche volta non comprendo. E allora quella frase cambia completamente significato. “Non avere paura” non è l’assenza della paura. È la presenza di Qualcuno più grande della nostra paura. E così, oggi, se dovessi rispondere alla domanda iniziale, direi: Sì, Signore, ho paura. Ne ho più di una. Ma non voglio che siano loro a decidere il mio cammino. Io continuerò a camminare. Con le mie fragilità, con i miei dubbi, con le mie inquietudini e con le mie paure. Ma anche con la mia fede. E quando avrò paura, proverò a ricordare quelle parole che tante volte ho letto e ascoltato: “Non temere, perché io sono con te.” Forse non avrò la forza di affrontare tutto.

Ma posso chiedere la forza per affrontare il prossimo passo. E poi quello successivo. E poi ancora uno. Fino a quando, guardandomi indietro, potrò comprendere che non ero solo io a camminare. Qualcuno camminava accanto a me. E forse, alla fine, è proprio questo che significa avere fede: non sapere sempre dove conduce la strada, ma continuare a percorrerla perché sai con Chi la stai percorrendo. E allora sì. Ho paura. Ma non sono solo. E questo, per me, cambia tutto.