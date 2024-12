Non autosufficienza ed età avanzata: è necessario un welfare innovativo

La non autosufficienza e l’età avanzata, in diversi casi, rappresentano due fattori concatenati ed estremamente complessi da affrontare. A questo proposito, gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, ci dicono che ben 14 persone su 100 nella fascia d’età over 65 e quattro su dieci tra gli over 85, hanno dei problemi di autonomia nella loro vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, la loro igiene personale e il provvedere da soli alla preparazione dei pasti.

Per quanto riguarda la terza e quarta età, è necessario precisare che il carico assistenziale compelssivo grava per la maggior parte sulle famiglie che, in molti casi, si ritrovano a dover fronteggiare situazioni a volte complesse, accentuate dalle sempre più crescenti difficoltà economiche che affligono la società.

Una situazione, soprattutto di fronte all’aumento delle patologie croniche proprie della senilità, che deve richiamarci ad un’azione globale, focalizzata sull’inclusione e sulla tutela dell’autonomia nella quotidianità attraverso dei servizi di welfare che, ad ogni latitudine, devono saper andare incontro alle esigenze delle persone. Allo stesso tempo, inoltre, è necessario cambiare lo sguardo e focalizzarci su un sistema di presa in carico, inteso non solamente come assistenzialismo ma mirante alla piena valorizzazione della persona.

In altre parole, ogni cittadino, indipendentemente dall’età e dalle proprie condizioni particolari, deve poter continuare a partecipare alle attività sociali, culturali e associative della propria comunità di appartenenza, senza dover essere costretto a rinunciarvi a causa dei problemi di salute sopraggiunti. In tal senso, molti miglioramenti sono stati fatti rispetto al passato, ma resta ancora tanto da fare. Guardando al futuro pertanto, è necessario che, ogni cittadino, possa definire in maniera attiva la propria quotidianità, disponendo di un welfare innovativo, che sia in grado di rispondere alle esigenze più variegate, nell’ottica della costante salvaguardia della dignità della vita.