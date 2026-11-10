Nessuno è un peso, ogni vita è una benedizione

“Le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione” lo ha detto Papa Leone XIV a Claypole, in Argentina, al Piccolo Cottolengo Don Orione, parlando a persone con disabilità e bisogni speciali. Parole pronunciate in un luogo preciso, ma che interpellano ogni comunità. Queste parole hanno un grande valore e devono far riflettere ognuno di noi: per molto tempo è stato giudicato il valore di una società dalla sua capacità di produrre, competere, avere successo. Il Papa ha ricordato che le nostre società sono spesso guidate “esclusivamente dalla ricerca del successo economico o dal culto dell’aspetto fisico”. E ha indicato un’altra misura: il progresso di una nazione si valuta anche dall’accoglienza che sa riservare a chi è più fragile. È un cambio di prospettiva profondo. Se la dignità di una persona non dipende da ciò che fa o da come appare, nessuno è un peso. Chi è malato, disabile, anziano o in difficoltà non è un costo da contenere, ma una presenza che ci ricorda che cosa conta davvero.

Questo nuovo paradigma si fonda su parole semplici: accoglienza, integrazione, amicizia. Accogliere significa riconoscere ogni vita come un dono. Integrare significa non emarginare, ma dare a ciascuno un posto e la possibilità di far fruttare i propri talenti. Accompagnare significa uscire dall’individualismo e condividere gioie e dolori, senza lasciare indietro nessuno. Non sono sentimenti astratti, ma pratiche concrete. La prossimità chiede tempo, pazienza, presenza. Vive nei gesti gratuiti di chi assiste, di chi fa volontariato, di chi in famiglia si prende cura di un congiunto. È un lavoro lento e poco visibile, una costruzione “meno eclatante” di altre, come l’ha definita il Papa, eppure è quella che tiene insieme il tessuto sociale e genera fiducia.

Per questo la cura non andrebbe vista come una spesa o un gesto occasionale, ma come un’infrastruttura essenziale di ogni comunità, al pari delle strade o delle scuole. Investire nei servizi di prossimità, sostenere chi si prende cura degli altri, coinvolgere i giovani nel volontariato significa costruire società più coese e più umane. L’invito, del resto, non è per pochi: non servono gesti eroici, ma piccoli passi quotidiani, ciascuno nel proprio ambiente, mettendo i propri talenti al servizio di chi ha più bisogno. Un po’ alla volta, così, si abbattono i confini dell’egoismo. Una società migliore nasce da qui: dalla convinzione che nessuno debba restare solo e che la dignità di ciascuno sia il punto da cui misurare tutto il resto.