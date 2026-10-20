Manifestare, contestare, sognare: ma ricordare che il futuro non si costruisce con la violenza

Le manifestazioni studentesche di oggi mi riportano alla memoria anni bui della nostra storia. Anni che non conosco soltanto attraverso i libri, i giornali o i racconti di altri, ma che ho vissuto personalmente, indossando prima l’uniforme di carabiniere e poi quella di poliziotto. Erano anni difficili, attraversati da profonde contrapposizioni ideologiche, tensioni sociali e scontri che, troppo spesso, degeneravano in violenza. Anni nei quali uomini in uniforme, chiamati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, diventavano bersaglio di insulti, sputi, sassate e aggressioni. Anch’io ho conosciuto tutto questo sulla mia pelle.

Durante una carica a Mestre riportai la frattura di quattro costole. Non è un ricordo che racconto per rivendicare meriti o suscitare compassione, ma perché credo sia giusto ricordare che dietro ogni uniforme c’è un uomo. Un uomo con una famiglia che lo aspetta, con i propri affetti, le proprie paure e le proprie fragilità, ma anche con la consapevolezza di aver assunto un impegno verso lo Stato e verso la collettività. In quei momenti non eravamo chiamati a giudicare le idee di chi manifestava, né a stabilire quali rivendicazioni fossero giuste o sbagliate. Il nostro compito era garantire che il confronto, anche il più aspro, non si trasformasse in una minaccia per l’incolumità delle persone e per la convivenza civile. È una distinzione fondamentale, che oggi sento il dovere di ribadire.

Non tutte le manifestazioni sono violente, così come non tutti coloro che contestano le istituzioni sono nemici delle istituzioni stesse. Il diritto di manifestare, di dissentire, di criticare i governi e di rivendicare cambiamenti è una conquista irrinunciabile della democrazia. Gli studenti hanno il diritto di far sentire la propria voce, di interrogare il presente e di chiedere un futuro diverso da quello che gli adulti hanno saputo costruire per loro. Ma la libertà non può diventare un alibi per la violenza. Il dissenso non può trasformarsi in odio verso chi la pensa diversamente. E la protesta non può giustificare l’aggressione a chi indossa una divisa e svolge un servizio pubblico.

Chi ha vissuto quegli anni sa quanto possa essere pericoloso sottovalutare i segnali di radicalizzazione, soprattutto quando la violenza viene presentata come uno strumento legittimo di lotta politica, quando l’avversario diventa un nemico da abbattere e quando l’aggressione fisica viene giustificata in nome di un presunto ideale superiore. La storia italiana dovrebbe averci insegnato molto.

Le Brigate Rosse non comparvero improvvisamente sulla scena nazionale. Si svilupparono all’inizio degli anni Settanta, in un contesto segnato da forti conflitti sociali, radicalizzazione ideologica e violenza politica. Il terrorismo, tuttavia, non fu uno sbocco inevitabile della contestazione studentesca o dei movimenti extraparlamentari: fu il risultato di scelte criminali precise, compiute da organizzazioni che decisero di sostituire al confronto democratico la lotta armata, i sequestri di persona e gli omicidi. Nello stesso periodo, anche il terrorismo di estrema destra insanguinò il Paese, alimentando una stagione di attentati e stragi che colpì cittadini innocenti e mise a dura prova le istituzioni repubblicane.

Furono anni nei quali l’Italia rischiò di smarrire il senso stesso della convivenza democratica. Anni in cui uomini delle forze dell’ordine, magistrati, giornalisti, dirigenti d’azienda, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini pagarono un prezzo altissimo. Alcuni persero la vita. Altri rimasero feriti nel corpo e nell’anima. Intere famiglie furono segnate per sempre. Non possiamo permettere che quella memoria si dissolva, soprattutto tra le nuove generazioni.

Non lo dico perché ritenga che la storia si ripeta necessariamente. La storia non si ripete mai in modo identico e sarebbe sbagliato sovrapporre automaticamente le manifestazioni di oggi a quelle di cinquant’anni fa. Lo dico perché una democrazia consapevole del proprio passato non aspetta che la violenza diventi terrorismo per interrogarsi sulle sue cause e sui suoi segnali premonitori.

È anche per questo che mi auguro che i nostri servizi di intelligence, insieme a tutte le istituzioni competenti, sappiano leggere tempestivamente i possibili mutamenti del clima sociale, individuare eventuali progetti eversivi e comprendere se, dietro episodi apparentemente isolati, si possano nascondere o meno strategie organizzate di radicalizzazione e violenza.

Prevenire, però, non significa sospettare di tutti. Non significa sorvegliare indiscriminatamente gli studenti, criminalizzare le idee o comprimere le libertà costituzionali. Significa svolgere un lavoro intelligente, rigoroso e rispettoso della legge, distinguendo la protesta pacifica dall’incitamento alla violenza e i comportamenti individuali dalle eventuali attività organizzate finalizzate a colpire l’ordinamento democratico. La fermezza dello Stato deve accompagnarsi sempre alla proporzionalità, alla legalità e al rispetto dei diritti. Perché lo Stato democratico si distingue proprio da chi vorrebbe combattere: non rinuncia alle proprie regole neppure quando è chiamato ad affrontare chi quelle regole le calpesta.

Vorrei che i giovani comprendessero una cosa: la libertà di cui oggi godiamo non è nata da sola e non è garantita per sempre. È il frutto di sacrifici, di battaglie civili, di conquiste democratiche e, in momenti drammatici, anche del sacrificio di uomini e donne che hanno difeso la Repubblica.

Per questo la memoria non deve diventare uno strumento di contrapposizione politica, né un modo per rimproverare ai giovani le loro idee. Deve essere, piuttosto, un ponte tra generazioni. Un invito a conoscere, comprendere e giudicare con consapevolezza, senza lasciarsi trascinare dalle semplificazioni, dagli slogan o dall’illusione che la violenza possa risolvere i problemi della società. La democrazia si difende prima che sia troppo tardi: con la cultura, con il dialogo, con istituzioni credibili e con la capacità di riconoscere per tempo i pericoli, senza sacrificare le libertà che siamo chiamati a proteggere.

Scrivo queste riflessioni perché quella stagione l’ho vissuta in prima persona, con l’uniforme addosso e con i rischi che comportava. Non pretendo che la mia esperienza rappresenti l’unica chiave di lettura di quegli anni, ma credo che possa offrire ai più giovani un punto di vista che difficilmente si trova nei manuali scolastici.

Un libro per non dimenticare

A chi non conosce quella storia, e soprattutto ai ragazzi che oggi scendono in piazza, rivolgo un invito sincero: leggete, approfondite, fate domande. Non accontentatevi delle ricostruzioni sommarie o delle verità confezionate per sostenere una parte politica. Vi consiglio la lettura di Brigate Rosse. Dalla nascita al sequestro dell’on. Aldo Moro. La colonna veneta, di Marcello Franceschi, pubblicato in modo indipendente tramite Amazon, nella seconda edizione ampliata e aggiornata.

È un libro che affronta una pagina drammatica della nostra storia, soffermandosi sulla vicenda della colonna veneta delle Brigate Rosse. Una lettura che può contribuire ad approfondire la conoscenza degli anni del terrorismo e a comprendere meglio il contesto nel quale la violenza politica arrivò a minacciare la vita delle persone e la tenuta delle istituzioni.

Lo consiglio perché ritengo che la memoria non debba essere affidata soltanto ai manuali scolastici o alle ricostruzioni televisive. È importante conoscere anche le testimonianze di chi quella stagione l’ha vissuta, affrontandone i rischi e le responsabilità.

Io quegli anni li ho vissuti indossando prima l’uniforme dei Carabinieri e poi quella della Polizia di Stato. Ho conosciuto le tensioni della piazza, le aggressioni e i pericoli di un servizio nel quale il senso del dovere non era una formula astratta, ma una responsabilità concreta, assunta ogni giorno. Non pretendo che la mia esperienza sia l’unica chiave per comprendere quel periodo. Ma credo che ascoltare chi lo ha vissuto, leggere le testimonianze e confrontarsi con la storia sia un dovere, soprattutto per chi non ha conosciuto direttamente quegli avvenimenti. La memoria non serve ad alimentare vecchi rancori, né a indicare nuovi nemici. Serve a riconoscere i segnali del pericolo, a distinguere il dissenso dalla violenza e a comprendere quanto sia preziosa la libertà.

Ai giovani dico: manifestate, contestate, pretendete un futuro migliore. Fate sentire la vostra voce, difendete le vostre idee e non abbiate paura di mettere in discussione chi governa. Ma non lasciate mai che l’odio prevalga sulle idee e che la violenza si sostituisca alla ragione.

Perché la democrazia è un bene prezioso, conquistato e difeso anche attraverso sacrifici che non possiamo permetterci di dimenticare. Chi ha vissuto quegli anni sente il dovere di raccontarli, affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro diverso, senza ripetere gli errori del passato. Io ho indossato quell’uniforme con orgoglio e senso del dovere. Oggi, guardando a quegli anni, non chiedo riconoscimenti. Chiedo soltanto che la memoria di ciò che abbiamo vissuto serva a qualcosa.

Non dobbiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un Paese che abbia paura del dissenso. Dobbiamo lasciare loro un Paese nel quale il dissenso sia libero, la violenza sia respinta e la democrazia sia abbastanza forte da non dover scegliere tra sicurezza e libertà. Perché la vera vittoria non è sconfiggere chi la pensa diversamente da noi. È riuscire a convivere nelle differenze, senza mai tornare a considerare la violenza una risposta possibile. E questo, dopo tutto quello che ho vissuto, è un futuro per il quale vale ancora la pena impegnarsi.