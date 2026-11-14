Domenica 15 novembre ha inizio l’Avvento Ambrosiano che anticipa di due settimane l’Avvento tradizionale, che inizia la domenica più vicina a alla festa di S. Andrea. Nel rito ambrosiano l’Avvento, comincia con la domenica successiva alla festa dell’11 novembre che ricorda S. Martino, e termina con la vigilia di Natale. Per questo motivo talvolta viene chiamato anche “Quaresima di S. Martino”, un’espressione che richiama l’antica tradizione di un periodo di preparazione spirituale più a lungo.

Per comprendere l’origine dell’Avvento Ambrosiano bisogna tornare ai primi secoli del cristianesimo, e soprattutto fare riferimento alla Chiesa di Milano. Infatti qui si sviluppò una propria tradizione liturgica, caratterizzata da preghiere, celebrazioni e usanze differenti rispetto a quelle delle altre comunità cristiane. Nel corso del tempo questa tradizione si consolidò dando origine a quello che oggi conosciamo proprio come “rito ambrosiano”.

La sua formazione è legata alla figura di S. Ambrogio (340-397), vescovo di Milano dal 374 al 397 e Dottore della Chiesa, uno dei più importanti Padri della Chiesa occidentale. Egli contribuì senz’altro, in maniera profonda, a dare una vera identità e un prestigio all’intera comunità cristiana milanese, lasciando più di un’impronta duratura nella sua spiritualità e nella sua liturgia. Ma è necessario ricordare ed evidenziare, che non si tratta assolutamente di una celebrazione inventata personalmente da S. Ambrogio, ma di una tradizione liturgica maturata nel corso dei secoli nella Chiesa di Milano, alla quale il suo nome è rimasto particolarmente legato.

La caratteristica più conosciuta dell’Avvento Ambrosiano è sicuramente la sua durata sei domeniche anziché quattro, così fanno anche le Chiese Ortodosse. E’ più lungo, più penitente, più lento. Proprio perché a Milano diceva il vescovo S. Ambrogio: “il tempo è il luogo dove Dio ci incontra”. Per comprendere il motivo bisogna risalire alle origini del tempo di Avvento. Intorno al VI secolo si diffuse nella Chiesa l’esigenza di prepararsi spiritualmente alla celebrazione del Natale, proprio come già avveniva per la Pasqua attraverso la Quaresima. Inizialmente il periodo di preparazione al Natale era più lungo e comprendeva sei settimane, e anche a Roma, intorno alla metà del VI secolo, si parla di una forma di Avvento di questa durata.

Successivamente tra il VI e il VII secolo, la Chiesa romana ridusse il periodo alle attuali quattro domeniche, e questa consuetudine si diffuse in maniera progressiva nella maggior parte della Chiesa occidentale. Milano, invece, conservò la tradizione più antica delle sei domeniche, mantenendo una caratteristica liturgica che ancora ai giorni nostri, distingue il rito ambrosiano da quello romano.

Le sei domeniche, in effetti, accompagnano i fedeli verso il mistero della nascita di Gesù, attraverso un periodo che invita alla conversione, alla speranza e all’accoglienza del Signore. Non si tratta di un calendario più lungo fatto di sei domeniche, ma esse, rappresentano e costituiscono un vero cammino spirituale.

Infatti ogni celebrazione propone un aspetto particolare dell’attesa del Messia: la prima domenica si riflette sul ritorno di Cristo alla fine dei tempi e sull’attesa del suo compimento; la seconda, richiama la conversione e la preparazione alla venuta del Signore; la terza, mette in evidenza il compimento delle profezie e l’attesa del Messia; la quarta, ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, secondo una particolare tradizione ambrosiana; la quinta, pone al centro Giovanni Battista, il precursore di Cristo; e infine la sesta, celebra il mistero dell’incarnazione e la divina maternità di Maria.

Nel rito ambrosiano il colore liturgico non il viola tipico dell’Avvento, ma il “morello”, una tonalità riconducibile al viola, ma generalmente più scura e con sfumature rossastre, tranne che nell’ultima domenica, in cui si adotta il bianco. A differenza del rito romano, nel rito ambrosiano si canta l’Alleluia e si suona l’organo anche durante l’Avvento.

Il rito ambrosiano fu conosciuto e tutelato ufficialmente dalla Chiesa cattolica già nel XII secolo, ma la sua legittimazione definitiva, nel corso della riforma liturgica successiva al Concilio di Trento (1545-1563), soprattutto collegata alla figura di Papa Pio V (1566-1572) nel 1570, che promulgò la bolla “Quo primum tempore”, con la quale si consentiva alle Chiese che possedevano una tradizione liturgica propria, in uso almeno da duecento anni di conservarla.

Ma un ruolo importante fu svolto anche dal pontefice Pio IV (1559-1565) milanese di nascita e da S. Carlo Borromeo (1538-1584) arcivescovo della città lombarda, che si impegnò nella difesa e nella conservazione e nella riforma della tradizione ambrosiana.