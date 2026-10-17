Lo scaffale vuoto

Ci sono giornate segnate dal susseguirsi incessante di sottrazioni. Di radicali spoliazioni che ti proibiscono di vivere. Sotto cieli perennemente adombrati, la vita di un intero popolo si consuma in una litania di privazioni. Come un muro invalicabile, tali mancanze rimandano a uno smantellamento sistematico, profondo, che penetra il corpo e l’anima: risponde ai rigidi dettami della guerra. Un perenne stato di indigenza in cui anche la possibilità di vivere viene negata e diventa l’ennesima elemosina respinta.

In questo deserto di diritti, il corpo è ridotto a un dardo sacrificabile sull’altare di confini invalicabili. La sofferenza diventa un dato numerico, mentre strategie e fronti che si allargano allontanano sempre più lo sguardo dalla nuda realtà del fango e del sangue. La carne viva viene declassata a semplice intralcio logistico o a effetto collaterale da calcolare su una mappa, mentre l’annientamento quotidiano di una popolazione rischia di ridursi a un’asettica equazione militare. Anzi, forse quell’ammasso di esistenze violate non rientra neppure nella equazione dei contabili della storia.

In questa catena di sistematici espropri si inserisce, come l’ennesimo diniego, l’immagine di uno scaffale vuoto, visto e rivisto nelle cronache quotidiane. Quel rettangolo di legno o di metallo in una farmacia non è solo la cronaca di una carenza materiale: è il tassello di una tragedia molto più vasta. È il punto in cui la negazione si fa carne e malattia. Di fronte a quel vuoto, grida l’impossibilità di curarsi, l’impotenza dinanzi alla sacralità della salute.

È una reiterata profanazione del corpo che viene costretto a subire la decadenza della carne senza poter far nulla, se non accettare l’ennesimo tradimento esistenziale. Nel momento stesso in cui l’uomo necessiterebbe di un rimedio, è costretto a urtare contro i limiti imposti dall’orrore della guerra.

Il vuoto di quello scaffale non fa che aggravare il ritmo asfittico della giornata in cui l’uomo è costretto a trascinarsi circondato dallo stesso colore di sempre, il grigio delle macerie, dagli stessi rumori assordanti e dall’ odore nauseabondo di morte.

Come una livella spietata, quello scaffale contribuisce ad azzerare le storie, le età, le speranze, rendendo lo sguardo di ognuno tragicamente assuefatto. Ha i contorni di chi aspetta e di chi assiste inerte, consapevole che non c’è più nulla da fare per la propria esistenza. Neanche la salute è più una certezza. C’è qualcos’altro che l’ha presa con sé: è il cinico meccanismo stritolatore della guerra, un ingranaggio che occupa ogni spazio interstiziale dell’esistenza, privandola anche del respiro e trasformando il diritto stesso alla vita in una concessione revocabile.

E così, ogni giorno la storia, come una condanna a cui non ci si può sottrarre, ci restituisce il suo capolavoro più scuro: è l’immagine di una totale disumanizzazione, di una violazione del quotidiano.

È il volto di un’umanità denudata, privata di sé stessa, che continua a parlarci anche attraverso il silenzio geometrico di quello scaffale vuoto, che spogliato della sua funzione, restituisce l’immagine gelida di un persistente senso di vuoto.

Dinanzi a un uomo che muore nelle infinite guerre, è l’umanità che muore, perché la guerra è il frutto di un uomo che è morto alla sua umanità.