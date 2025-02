L’importanza della speranza nel magistero di Francesco

In questi giorni in cui, Papa Francesco, sta affrontando, con grande spirito e coraggio la malattia, risuonano in me, con gratitudine, gli insegnamenti e gli appelli che, nel corso degli anni, ha lanciato a noi giovani. Il Santo Padre ci ha sempre dedicato grande attenzione, riconoscendo in noi la speranza e il futuro della Chiesa e della società̀. In particolare, il suo magistero nei nostri confronti si caratterizza per un invito costante a vivere la fede con autenticità̀, a non avere paura di sognare e ad affrontare le sfide della vita con determinazione. Il Papa, fin dal suo primo incontro con noi, ha sottolineato l’importanza di un cammino di fede che non sia solo teorico, ma che si traduca in azioni concrete. La sua esortazione principale è quella di non accontentarsi di una vita superficiale, ma di cercare una realizzazione piena, che passi attraverso la relazione con Dio e con gli altri e con il mondo. Nelle sue parole, siamo chiamati a non limitarci a guardare la realtà̀, ma a cambiarla, contribuendo a un mondo più̀ giusto, solidale e fraterno.

Nella Evangelii Gaudium, il Pontefice ha evidenziato come la Chiesa debba essere “in uscita“, ovvero orientata verso le periferie esistenziali, dove spesso si trovano i giovani in difficoltà. Egli ha parlato anche di un’educazione che favorisca l’inclusione, l’ascolto e la partecipazione attiva, rispondendo alle esigenze di chi vive ai margini e cerca un senso profondo nella vita. Nel suo magistero, inoltre, Francesco ha posto l’accento sull’importanza della speranza, invitandoci a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a guardare al futuro con fiducia. Egli spesso ricorda che, la speranza cristiana, non è un’illusione, ma una forza che deriva dalla fede in Dio, che ci sostiene in ogni momento, anche nelle prove più̀ dure. La speranza, per Papa Francesco, è anche la capacità di mettersi in gioco per gli altri, di costruire ponti anziché́ muri.

Un altro tema fondamentale del magistero del Papa riguardo a noi è la questione della vocazione. Francesco ci esorta a discernere con attenzione ciò̀ che Dio chiede loro, a seguire il cammino che porta alla realizzazione piena di sé stessi, che non è legata solo al successo o alla carriera, ma al dono di sé agli altri. La vocazione, per il Santo Padre, non è solo quella religiosa, ma si estende a tutte le forme di servizio e impegno nel mondo. In conclusione, quindi, Papa Francesco ha sempre visto in noi non solo il futuro della Chiesa, ma anche il presente, con la capacità di trasformare il mondo, a patto che si lascino guidare dalla fede, dalla speranza e dalla carità̀. Rivolgo quindi, a nome di noi giovani cristiani, un sentito e riconoscente augurio di pronta guarigione, con l’auspicio che possa tornare presto a guidarci con il suo esempio di fraternità concreta.