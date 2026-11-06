L’eredità cristiana dei padri fondatori: un’Europa al servizio della persona

Un francese, un tedesco, un italiano. Robert Schuman nacque in Lussemburgo e crebbe in una Lorena contesa tra Parigi e Berlino; Konrad Adenauer fu destituito da sindaco di Colonia dai nazisti e più volte arrestato; Alcide De Gasperi, trentino prima suddito dell’impero austro-ungarico poi cittadino italiano, conobbe il carcere sotto il fascismo e trovò rifugio tra le mura del Vaticano. Uomini di confine, abituati a vedere nell’altro non un nemico ma un vicino. Perseguitati dai totalitarismi, statisti di fede cristiana: furono loro a compiere i primi passi verso l’unità europea. Il contesto era quello di un continente in macerie. Due guerre mondiali in trent’anni, milioni di morti, città distrutte, famiglie spezzate, odio radicato tra popoli che per secoli si erano combattuti. In quel paesaggio di rovine, la proposta di mettere in comune carbone e acciaio, le materie prime della guerra, fu un gesto di fantasia politica e di coraggio morale. Rendere la guerra tra Francia e Germania, come si disse allora, non solo impensabile ma materialmente impossibile: questa fu l’intuizione che aprì la strada alla Comunità europea.

Dietro quella scelta c’era una visione dell’uomo e della politica profondamente radicata nel Vangelo. La convinzione che il perdono non sia debolezza, che la riconciliazione richieda passi concreti e non solo dichiarazioni, che la pace si costruisca giorno dopo giorno, con pazienza, attraverso solidarietà di fatto. Il Magistero della Chiesa ha sempre ricordato che la pace non è semplice assenza di conflitto, ma frutto della giustizia e della collaborazione tra i popoli. Schuman, Adenauer e De Gasperi lo tradussero in istituzioni. Oggi, a distanza di decenni, rischiamo di dare per scontato ciò che scontato non è. Le generazioni nate in Europa dopo il 1945 hanno conosciuto il più lungo periodo di pace della storia del continente occidentale. Abbiamo mercati aperti, libertà di studiare e lavorare in altri Paesi, diritti riconosciuti, una moneta condivisa in gran parte dell’area.

Eppure, la guerra, tornata alle porte d’Europa, ci ricorda quanto la pace sia fragile e quanto abbia bisogno di custodi. L’Europa è una casa in costruzione, e come ogni casa richiede manutenzione, pazienza, buona volontà. Alle nuove generazioni spetta il compito di raccogliere l’eredità dei padri fondatori. Un’Europa che metta al centro la persona e la sua dignità, che sappia accogliere senza smarrire la propria identità, che sostenga i più fragili, che parli con una voce sola nel promuovere la pace nel mondo. Un’Europa che resti, come sognarono quei tre uomini di frontiera, una comunità di destino fondata sulla fraternità. Perché la pace non è un traguardo, ma un cammino da percorrere insieme.