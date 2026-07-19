Le radici dell’Europa e la sfida di custodire la pace oggi

C’è un rischio, in questi mesi segnati dal riarmo e dai piani di difesa comune, che l’Europa smarrisca la ragione stessa della sua esistenza, ovvero la pace. Da qui nasce il senso del documento che la COMECE, la Commissione degli episcopati dell’Unione europea, ha presentato ai decisori di Bruxelles: cinque raccomandazioni che non negano la necessità della sicurezza, ma la ricollocano dentro una prospettiva più ampia, quella della pace come vocazione originaria del progetto europeo. Mantenere la pace come obiettivo strategico; considerare le minacce anche oltre la dimensione militare; investire nella prevenzione dei conflitti e nella costruzione della pace; rafforzare il controllo democratico e la responsabilità etica delle scelte sulla difesa; inserire ogni strategia di sicurezza in una più ampia strategia di pace. Sono indicazioni che richiamano la memoria delle radici dell’integrazione europea.

Prima di essere un mercato comune o un’unione economica, l’Europa è nata come promessa di pace tra popoli usciti dalle macerie della Seconda guerra mondiale. De Gasperi, Schuman e Adenauer avevano conosciuto il prezzo del nazionalismo e compresero che la pace non si difende accumulando eserciti contrapposti, ma creando interdipendenze così profonde da rendere la guerra, come affermava la Dichiarazione Schuman del 1950, “non solamente impensabile, ma materialmente impossibile”. La Comunità europea del carbone e dell’acciaio fu anzitutto un atto di fiducia nella solidarietà tra i popoli.

Quella visione aveva solide radici cristiane. Non si trattava di confessionalismo, ma della convinzione che la dignità della persona preceda lo Stato e che nessuna ragione di sicurezza possa giustificarne il sacrificio. È lo stesso principio richiamato oggi dalla COMECE quando afferma che il rafforzamento della difesa europea deve essere un mezzo per proteggere la vita, i valori fondamentali e la pace, mai un fine in sé. La distinzione è decisiva: un continente che confonde i mezzi con i fini rischia di armarsi senza sapere più per quale scopo. Esiste poi un secondo insegnamento, altrettanto attuale: la sicurezza non coincide soltanto con la dimensione militare. I padri fondatori sapevano che la pace richiede anche giustizia sociale, dignità del lavoro e attenzione ai più fragili. Una politica di difesa che sottraesse risorse alla coesesione sociale, alla lotta contro la povertà o alla tutela del creato finirebbe per indebolire proprio quella pace che intende difendere. La dottrina sociale della Chiesa ricorda da sempre che la sicurezza autentica nasce anche dallo sviluppo integrale dei popoli.

Infine, il richiamo al controllo democratico e alla responsabilità etica rappresenta una garanzia essenziale. Le decisioni sulla difesa devono restare sotto il controllo delle istituzioni rappresentative e dei cittadini, evitando che prevalgano logiche tecnocratiche o interessi economici. Il documento della COMECE quindi, di non dimenticare il motivo per cui l’Europa ha scelto la pace: proteggere la vita, custodire la dignità della persona e mettere al centro la fraternità tra i popoli, che resta il fondamento più autentico dell’intero progetto europeo.