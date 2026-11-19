Viviamo in un momento storico che potremmo definire “della parola moltiplicata”. Si parla ovunque e di continuo: sui social, nei talk show, perfino a tavola, dove lo sguardo scivola sullo schermo mentre l’altro racconta la sua giornata. Eppure, mai come oggi molti si sentono soli, non visti, non ascoltati. È il paradosso del nostro tempo: abbiamo moltiplicato i canali per comunicare e ridotto la capacità di accogliere. Ascoltare non è semplicemente tacere in attesa del proprio turno. È un atto più esigente: fare spazio dentro di sé perché l’altro possa entrarvi con la sua storia, le sue fatiche, le sue domande. La tradizione cristiana lo sa da sempre: prima ancora di agire, il credente ascolta.

E chi non sa ascoltare difficilmente è capace di amare davvero. L’empatia, in questa prospettiva, non è un’emozione passeggera né una tecnica di comunicazione da manuale. È la capacità di sostare accanto a chi soffre, di tendere la mano e di guardare il volto concreto prima dell’etichetta. Mettere la persona al centro significa non presumere di conoscere i suoi bisogni, ma lasciare che sia lei a dirli. Prima di offrire una soluzione, serve chiedere: di che cosa hai davvero bisogno? Qui sta il cuore della Dottrina Sociale della Chiesa: la dignità della persona è il criterio ultimo di ogni scelta, personale e collettiva. Nessuno è uno scarto, nessuno è un numero. Ogni servizio, ogni relazione di lavoro o di cura dovrebbe misurarsi su una domanda semplice: che ne è dell’uomo concreto che ho davanti?

Ma l’ascolto non si esaurisce nel rapporto a due. Quando è autentico, apre allo sguardo più largo del bene comune, che non è la somma degli interessi particolari né il trionfo della maggioranza, bensì l’insieme delle condizioni che permettono a tutti e a ciascuno di realizzarsi. Si tende al bene comune quando si accetta che la propria prospettiva sia parziale e che la verità si avvicini meglio camminando insieme. In una società polarizzata, dove si discute per vincere e non per capire, l’ascolto è già un gesto politico nel senso più nobile: costruisce ponti dove altri alzano muri.

Che cosa possiamo fare, concretamente? Cominciare da piccoli esercizi di attenzione. Non guardare il telefono quando qualcuno ci parla. Rinunciare alla risposta pronta. Fare una domanda in più, invece di dare un consiglio in meno. Nelle famiglie, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro, lasciare che chi è più fragile prenda la parola per primo. Non è una rivoluzione clamorosa, ma è così che cambiano le comunità: un ascolto alla volta. Perché chi si sente ascoltato scopre di valere, e chi scopre di valere diventa capace, a sua volta, di donarsi. È un circolo virtuoso che comincia sempre con un orecchio aperto e un cuore disposto.