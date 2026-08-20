“L’amor che move il sole e l’altre stelle”: al via il 47esimo Meeting di Rimini

Si svolgerà dal 21 al 26 agosto la 47esima edizione del tradizionale Meeting di Rimini, organizzato dal movimento di Comunione e Liberazione, fondato da Don Luigi Giussani (1922-2005) che avrà come tema l’ultimo verso della Divina Commedia di Dante: “ E’ l’amor che move il sole e l’altre stelle” e che vedrà la presenza di Papa Leone XIV sabato 22. Tra i tanti illustri ospiti saranno presenti anche il patriarca di Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, i vice presidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tagliani e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Saranno tanti e tutti diversi gli incontri che verranno affrontati nel corso di questa particolare e importante assemblea di giovani, tra l’altro si parlerà infatti del dolore, dell’amicizia, della speranza, dell’annosa problematica che riguarda il mondo carcerario, della scuola, delle disabilità dei bambini, della globalizzazione, del ruolo dei lavori nell’impresa, delle varie dipendenze, dell’agricoltura, della comunicazione digitale, e della figura di Sant’Agostino e di tanti altri argomenti.

Tutti questi incontri, vedranno la partecipazione di esperti e professionisti che presenteranno i vari argomenti alla vasta platea che riempirà la fiera di Rimini, inoltre non mancheranno dibattiti e spettacoli che coinvolgeranno i giovani che ormai da anni partecipano al Meeting.

Certamente il titolo della tema: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, tratto dall’ultimo verso del XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia, che il Sommo Poeta scrisse tra il 1304 e il 1321, ci presenta l’amore, come il principio dinamico del cosmo, ed è una risposta ad un mondo segnato da continue frammentazioni, conflitti e tensioni globali e infine proprio in questa 47esima edizione, vuole esplorare come lo stesso amore si manifesti nell’educazione, nella generazione di bellezza, nella tenerezza verso gli ultimi e soprattutto nella ricerca della pace e della riconciliazione tra tutti i popoli.

A spiegarci il perché della scelta di questo tema è il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz che ha detto: “…Dobbiamo confrontarci con la domanda se siamo dominati da un caos indecifrabile, spesso anche crudele, oppure se ci è possibile riconoscere un bene dal quale tutto è stato generato…”.

Lo stesso presidente ha poi aggiunto che l’amore di cui parla Dante: “non si impone, ma rispetta la nostra libertà, anzi al esalta e la sostiene per renderla feconda. Il tema trova anche un legame con l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, che richiama la dignità della persona, il rapporto con l’infinito e il senso del lavoro.

Naturalmente l’incontro più importante e significato dell’intera manifestazione sarà quello di sabato 22 alle ore 16.00 con Papa Leone XIV, il quale incontrerà bambini, ragazzi, studenti, famiglie giovani e meno giovani e saluterà i partecipanti lungo il percorso tra i vari padiglioni allestiti in Fiera.

Fu Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982, l’ultimo pontefice a partecipare al Meeting di Rimini e prendendo la parola così si rivolse ai tanti giovani che gremivano la sala: “Carissimi Fratelli e sorelle, sono assai lieto di trovarmi qui, in mezzo a voi, per concludere questo terzo ‘Meeting per l’amicizia tra i popoli’. Già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore: ‘Incontro’! ‘Incontro di amicizia’! ‘Amicizia tra i popoli’! Parole che acquistano un particolare significato in queste ore, spesso drammatiche, della storia del mondo. Vi saluto perciò con la gioia dei Salmi, è la gioia stessa di Dio: ‘Ecco, quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!”.

A distanza di più di quarant’anni queste parole, sembrano essere ancora attuali, visto tutti i vari eventi, spesso drammatici che continuano a verificarsi in ogni angolo della Terra. Il Meeting si prefigge di indicare nuove forme di socialità, di condivisione, di educazione e di cultura, e cercare di proporre una tecnologia, un’economia e una politica più console alle reali esigenze e necessità dell’uomo.

In conclusione il Meeting del 2026 che parte da un verso di Dante, in un tempo attuale, fatto purtroppo di guerre, conflitti e solitudini ci pone un interrogativo ben preciso: “C’è ancora un Amore che muove tutto? E può muovere anche me?