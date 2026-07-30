La vera grandezza nasce dal servizio e non dalla ricerca del successo

A volte mi fermo a osservare il mondo che ci circonda e non posso fare a meno di provare una profonda amarezza. Viviamo in un’epoca straordinaria per il progresso scientifico e tecnologico. Possiamo comunicare in tempo reale con ogni angolo della terra, abbiamo strumenti che fino a pochi decenni fa sembravano fantascienza. Eppure, proprio mentre cresce la potenza della tecnica, sembra affievolirsi la forza dell’uomo.

Abbiamo imparato a costruire macchine sempre più intelligenti, ma rischiamo di diventare noi sempre più superficiali. È il tempo dell’apparire, del consenso immediato, della polemica permanente. Il tempo in cui si misura il valore delle persone con il numero dei seguaci e non con la rettitudine della loro coscienza. Leonardo Sciascia definiva alcuni uomini “quaquaraquà”: persone che parlano tanto, promettono tutto, giudicano chiunque, ma raramente hanno il coraggio di assumersi una responsabilità o di sacrificare qualcosa per un ideale. E allora mi domando: dove sono finiti i grandi uomini? La storia dell’umanità è stata costruita da persone che hanno saputo mettere il bene comune davanti al proprio interesse.

Socrate preferì affrontare la morte piuttosto che rinnegare la verità nella quale credeva. Marco Aurelio, pur essendo l’uomo più potente del suo tempo, ricordava ogni giorno a sé stesso che il potere non è un privilegio, ma un servizio. San Francesco d’Assisi rivoluzionò il mondo senza eserciti e senza ricchezze, semplicemente vivendo il Vangelo con radicalità e amore. San Benedetto, in un’epoca di decadenza e di violenza, ricostruì l’Europa partendo da una regola semplice: pregare, lavorare e vivere nella disciplina dello spirito. Santa Teresa di Calcutta raccolse dalle strade gli ultimi tra gli ultimi, insegnando che la grandezza di una civiltà si misura da come tratta chi non può ricambiare. San Giovanni Paolo II affrontò due totalitarismi, nazismo e comunismo, e dimostrò al mondo che la forza morale può essere più potente di qualsiasi esercito. Con il suo coraggio contribuì ad abbattere muri che sembravano eterni e ricordò all’umanità che «non abbiate paura» è il primo passo verso la libertà.

Penso a uomini delle istituzioni come Alcide De Gasperi, che seppe ricostruire un Paese distrutto dalla guerra con sobrietà, competenza e profondo senso dello Stato. Penso ad Aldo Moro, che visse la politica come servizio e pagò con la vita la fedeltà alle istituzioni democratiche. Penso a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che conoscevano perfettamente il destino che li attendeva. Avrebbero potuto scegliere una vita tranquilla, ma preferirono servire la giustizia fino al sacrificio estremo. Non cercavano la gloria: cercavano uno Stato più giusto. Penso al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, caduto mentre combatteva il terrorismo e la mafia, fedele fino all’ultimo al giuramento prestato allo Stato. Penso ai tanti servitori dello Stato – magistrati, appartenenti alle Forze dell’Ordine, militari, vigili del fuoco, medici, volontari – che ogni giorno, lontano dai riflettori, continuano a fare il proprio dovere con dignità e coraggio.

Questi uomini e queste donne erano diversi per carattere, cultura, fede e idee politiche. Ma avevano tutti una qualità ormai rara: la coerenza. Non vivevano per essere applauditi. Vivevano per essere fedeli ai propri principi. La vera grandezza non consiste nel non sbagliare. Nessuno è stato perfetto. La grandezza consiste nel mettere la propria vita al servizio di qualcosa che vale più del proprio interesse personale.

Oggi, invece, sembra prevalere una cultura diversa. La parola data vale sempre meno. L’onore viene spesso deriso. Il sacrificio è considerato una debolezza. Il successo sembra essere diventato l’unico criterio con cui misurare una persona. Eppure io continuo ad avere speranza. Perché i grandi uomini esistono ancora. Forse non li vediamo in televisione. Non riempiono i social. Non cercano il successo. Sono il padre che lavora in silenzio per la propria famiglia. Sono la madre che educa i figli ai valori senza pretendere riconoscimenti. Sono il sacerdote che consola chi soffre. Sono il medico che resta accanto al paziente oltre il proprio turno. Sono l’insegnante che cambia il destino di uno studente. Sono il poliziotto, il carabiniere, il finanziere o il vigile del fuoco che rischiano la propria vita senza sapere se torneranno a casa.

Sono il volontario che tende una mano senza chiedere nulla in cambio. Sono quelle persone semplici che nessuno applaude, ma senza le quali il mondo sarebbe già crollato. Forse il nostro tempo non ha bisogno di nuovi idoli. Ha bisogno di nuovi esempi. Ha bisogno di uomini e donne che riscoprano il significato dell’onore, della parola data, della responsabilità, del sacrificio e della fede. Perché una società non muore quando attraversa una crisi economica. Muore quando perde il senso del bene e del male, quando smette di distinguere l’onestà dall’opportunismo, il coraggio dalla convenienza.

La storia ci insegna che le epoche più difficili sono sempre state superate grazie a una minoranza di uomini e donne che non hanno avuto paura di andare controcorrente. Per questo non mi domando più dove siano finiti i grandi uomini. Mi domando, piuttosto, se noi sapremo essere degni della loro eredità. Se riusciremo a lasciare ai nostri figli non soltanto un mondo più ricco, ma un mondo migliore. Perché, in fondo, è questa la misura autentica della grandezza di un uomo. Giovani, come disse San Giovanni Paolo II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.