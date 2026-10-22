La vera forza dell’uomo: custodire la propria dignità

Esiste un bisogno profondo. Una necessità che bussa al cuore soprattutto nella giovinezza: quella di sentirsi esistere. Sapere di esserci, di avere un posto nel mondo. Di essere qualcuno, non una semplice presenza, a volte anche trascurabile.

Accade spesso che proprio quando si cerca di capire chi si è, di essere al posto giusto, attirare lo sguardo degli altri diventa essenza. Vita. Inizia l’inganno. Il tradimento di sé.

È una tentazione subdola, che caratterizza il nostro tempo e affonda le proprie radici anche nella violenza di questi giorni. Negli attimi di furia che hanno condotto alla distruzione di vetrine, al lancio di pietre e agli scontri con le forze dell’ordine, l’ebbrezza del momento è stata scambiata per un’affermazione di sé dinanzi al mondo. Quel gesto distruttivo fa rumore, rompe la normalità, costringe a guardare, impone una presenza che non può più essere trascurata. È l’illusione che per esistere davvero occorra farsi vedere e mostrarsi forti, anche scegliendo la via dello scontro.

Questa sopraffazione, attraverso l’uso di una forza immediata, restituisce così una parvenza del sentirsi vivi e onnipotenti.

Ma è soltanto una contraffazione della vera forza dell’uomo, che non si misura nella prevaricazione, né nell’istante cieco della distruzione o nella ricerca del beneplacito dell’altro. Incendiare una piazza, così come abbattere qualcosa, non significa aver affermato sé stessi.

È un tranello che conduce allo smarrimento. Ma la storia ci offre un punto di riferimento. L’uomo e la sua forza trovano il loro archetipo in Cristo. In Lui, la forza non è uno strumento di prevaricazione, ma la via per continuare a esistere senza tradire la verità. Soffermiamoci su un aspetto della sua forza, quello rivoluzionario – non è la forza di chi cerca nella distruzione dell’avversario la prova della propria grandezza.

Cristo non è stato estraneo alle controversie, non ha taciuto davanti all’ipocrisia, non ha evitato la fermezza quando la verità esigeva di essere pronunciata. Nel Tempio ha fatto sentire la sua voce. Davanti all’ingiustizia non ha scelto la comoda neutralità. Eppure non ha fatto della sopraffazione il principio della propria azione. La sua forza è stata quella di chi non permette al male di definire la misura delle proprie scelte. Anche nel tempo della prova.

Questa dinamica emerge con disarmante limpidezza nell’episodio dei quaranta giorni nel deserto. È una scena che parla al nostro presente, alla prova di chi oggi vive la fame, schiacciato dall’aumento dei prezzi, e alla precarietà di una giovinezza che si sente privata di certezze. Lì, nel silenzio dell’indigenza e della sete, nel momento di massima debolezza fisica, a Cristo viene offerta una scorciatoia. Il tentatore gli mostra i regni della terra e la loro gloria, sussurrandogli una promessa: “Ti darò tutto questo potere, se ti prostrerai a me”. È l’esempio di ogni finta onnipotenza. Al bisogno legittimo e profondo di sussistenza e riconoscimento, il male risponde proponendo il dominio materiale, il possesso totale, l’abbaglio di essere padroni del mondo a patto di consegnargli l’anima. Ma Cristo rifiuta quel baratto ingannevole. Non accetta di scambiare la verità di sé con la messinscena della potenza.

Proprio in questo rifiuto si svela la forza che abitava il cuore di Cristo: la certezza che il valore dell’uomo, il suo essere presente nel mondo, non dipende da ciò che riesce a dominare o ad abbattere o a possedere, ma dal fatto stesso di essere pensato, amato e voluto da Dio, da sempre. Questo radica, dà fondamento, rafforza. Si scopre così che la dignità umana è un dato di partenza, da preservare sempre.

È qui che si manifesta la vera forza, quella che richiede la fatica più grande: perché se per distruggere basta un impeto cieco, per custodire sé stessi serve coraggio e una consapevolezza da acquisire e coltivare nel tempo, in un cammino costante in cui la persona va educata, formata attraverso presenze preziose e insostituibili capaci di trasmettere l’alfabeto dei valori, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola. Nel solco della tradizione cristiana, questo alfabeto riconduce sempre l’uomo alla sua origine di creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. Una creatura che ha bisogno di essere accompagnata e formata per imparare a riconoscere sé stessa, a custodire il dono della propria esistenza e a discernere il bene dal male.

Diventa così evidente anche la trappola che oggi si consuma nelle nostre piazze. Se a Cristo il tentatore mostrava la gloria dei regni materiali, ai giovani di oggi delinea una via altrettanto velenosa: l’uso della violenza per farsi ascoltare, spezzare l’invisibilità, esserci.

Nelle manifestazioni studentesche che hanno recentemente interessato Milano, Torino, Bologna i giovani si sono stretti attorno a uno striscione che riporta uno slogan francese. Città diverse, contesti differenti, eppure un’unica eco che sembra unire le piazze oltre i confini geografici. È l’espressione di un’umanità che, mossa da una forza innata, cerca di far sentire la propria voce. Ma perché questo moto si mantenga nella verità occorre riscoprire la vera forza, quella che la riflessione su Cristo mette a nudo e che risiede nella ferma volontà di abitare il mondo con la dignità di chi sa di essere pensato, voluto e amato da Dio da sempre, e di esserci grazie al dono della vita che Dio rinnova attimo per attimo. È questa certezza radicale che innalza l’esistenza e libera l’uomo dal bisogno di rincorrere sterili dimostrazioni di forza.

Perché distruggere è un attimo. Custodire e costruire richiedono il peso e la fatica di una vita intera, di un’umanità plasmata nel tempo, nutrita di valori e affiancata da quegli architetti della quotidianità che, tra le mura di casa e i cantieri del sapere, indirizzano la vita. E solo nell’alveo di questa custodia l’uomo smette di rincorrere il miraggio della sopraffazione e scopre il modo più autentico e profondo di esserci e di sentirsi esistere: non nell’impeto effimero della distruzione, ma nella scelta, rinnovata ogni istante, di generare vita.