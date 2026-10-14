La velocità dei giovani e la sapienza degli anziani: il dialogo che custodisce l’umano

Ogni epoca di grandi trasformazioni pone la stessa domanda: che cosa resta dell’uomo quando cambia il mondo che abita? Lo si chiese davanti alle macchine a vapore, e oggi lo si chiede davanti agli algoritmi. Le risposte più solide non sono mai nate da una sola generazione, ma dall’incontro tra chi ricorda e chi inizia. È in questa prospettiva che va letta la Magnifica Humanitas di Leone XIV: oggi la sfida è custodire la persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il titolo stesso parla della magnificenza dell’umano, che nessun sistema può misurare né sostituire: l’uomo non è una variabile dentro un meccanismo progettato da altri.

“Mettere la persona al centro” non è uno slogan. Significa giudicare ogni progresso da ciò che fa a donne e uomini concreti, a partire dai più fragili. E un simile giudizio non si forma in solitudine, né tra coetanei. Le nuove generazioni conoscono gli strumenti, ma raramente si domandano a che cosa servano. Sono rapide e spesso disorientate. Gli anziani hanno visto il mondo cambiare più volte: sanno che ogni novità promette libertà e chiede vigilanza, e conoscono il prezzo della fretta, il valore del tempo lento, della parola data, del silenzio. A loro manca talvolta il linguaggio per abitare il digitale; ai giovani manca la memoria per non esserne abitati. Ciascuno custodisce ciò che serve all’altro.

Per questo il dialogo intergenerazionale è una forma concreta di bene comune. Non è nostalgia e non è rottamazione. È il luogo in cui le scelte su tecnologia, lavoro, scuola e cura si prendono guardando in faccia chi ne pagherà le conseguenze: il bambino e l’anziano, il lavoratore che teme di essere sostituito, il malato che rischia di diventare un numero. Dove una generazione resta sola, o viene scartata, il bene smette di essere comune.

Non servono gesti eclatanti per cominciare. In parrocchia, un ragazzo può spiegare a un pensionato i servizi online, mentre il pensionato racconta com’era il lavoro prima delle macchine e che cosa gli ha insegnato. A scuola si possono invitare i nonni a parlare di scelte difficili, e gli studenti a mostrare come funzionano gli strumenti che usano. In famiglia si può lasciare il telefono in tasca e fare domande vere. Sono piccole cose, ma è lì che la dignità della persona smette di essere un principio e diventa un’abitudine.

Dunque, il Magistero della Chiesa ci ricorda che la tecnica non è nemica dell’uomo, purché sia guidata dalla sapienza. E la sapienza, di solito, si trasmette a voce, attorno a un tavolo. Noi giovani non vogliamo ereditare un futuro già deciso, e gli anziani non vogliono consegnarlo a un mondo che non li ascolta. Camminare insieme, con la persona al centro, è il modo più semplice, e più radicale, di costruire il bene di tutti.