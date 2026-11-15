La tecnologia connette il mondo, l’incontro avvicina le persone

Viviamo un tempo di straordinarie possibilità: le nuove tecnologie possono tradurre e supportare; i social ci mettono in contatto con migliaia di persone in un istante. Sarebbe ingenuo, e anche ingiusto, demonizzare tutto questo: la tecnica è frutto dell’ingegno dell’uomo, e può essere strumento di bene, di cura, di conoscenza. La domanda decisiva, però, non è che cosa le macchine possano fare, ma che cosa noi vogliamo restare. Papa Francesco ci ha ricordato più volte che nessun algoritmo potrà sostituire la qualità di uno sguardo, il calore di una stretta di mano, il silenzio condiviso accanto a chi soffre. E Papa Leone XIV, nella Magnifica Humanitas, ha indicato nella dignità della persona, di ogni persona, il criterio con cui misurare ogni innovazione. Perché la dignità non è un dato che si possa programmare o simulare: nasce e si manifesta nella vita e nella relazione.

Ecco perché le relazioni de visu non sono un lusso nostalgico, ma una necessità. Guardarsi negli occhi significa riconoscersi vulnerabili, accettare i tempi dell’altro, imparare l’ascolto e perfino il perdono. Uno schermo permette di spegnere, silenziare, bloccare; il volto che ci sta davanti ci chiama invece alla responsabilità. È nell’incontro reale che si impara a essere fratelli, e non semplicemente “contatti”. I giovani, in particolare, sono i primi a pagare il prezzo di una connessione che troppo spesso diventa solitudine. Ansia da prestazione, confronto continuo, paura di non essere abbastanza: sono ferite reali, spesso nascoste dietro profili perfetti. Eppure, proprio tra loro vediamo i segni più promettenti: il desiderio di autenticità, la voglia di impegnarsi nel volontariato, la sete di comunità che riempie oratori, gruppi e cammini di fede. Non sono una generazione perduta, ma una generazione che chiede di essere accompagnata.

Compete agli adulti, alle famiglie, alla scuola e alla Chiesa offrire loro luoghi in cui incontrarsi davvero: una tavola dove si dialoga senza telefoni, un campo da gioco, un’aula, una parrocchia che sappia essere casa. E compete a ciascuno di noi dare l’esempio, imparando a usare la tecnologia senza lasciarsene usare. Serve anche un impegno più ampio. Chi progetta e governa le nuove tecnologie ha il dovere di porre la persona al centro, tutelando i più fragili, la privacy, la verità dell’informazione e il lavoro dignitoso. L’innovazione che non serve le persone, tradisce sé stessa.

Non si tratta di tornare indietro, ma di andare avanti con saggezza. Il futuro appartiene a chi saprà unire competenze digitali e profondità umana, capacità di innovare e capacità di prendersi cura. Un giovane che sa programmare e sa anche ascoltare, che padroneggia lo strumento e custodisce il fratello, sarà il vero protagonista di domani. Custodire i rapporti umani significa, in fondo, custodire noi stessi. La tecnologia può avvicinare i continenti; solo l’incontro può avvicinare i cuori. Non smettiamo di cercare il volto dell’altro: è lì che continua a farsi presente Dio.