La storia è intorno a noi: nei paesaggi e nei monumenti delle città

Ci sono luoghi che entrano nella nostra vita quasi per caso e che, con il passare degli anni, diventano parte di noi.

Io ho conosciuto Ancona e Portonovo da studente universitario. Ero giovane, avevo davanti a me la vita, tanti sogni e ancora molte strade da percorrere. Allora non potevo immaginare quanto quei luoghi sarebbero diventati importanti nella mia vita.

Ricordo Ancona di quegli anni, le sue strade, il porto, il Passetto, le piazze, il mare. E ricordo Portonovo, con la sua bellezza un po’ selvaggia, il verde che scende verso il mare, il Monte Conero e quella luce che ancora oggi, quando la incontro, mi riporta indietro nel tempo e mi fa rivedere quella ragazza bellissima, seduta sorridente su un muretto al Fortino Napoleonico, una donna che, nel lungo cammino della nostra vita insieme, è stata molto più che una compagna: è stata presenza, sostegno, casa.

Allora vivevo quei momenti con gli occhi di un giovane studente. Oggi, dopo tanti anni, li guardo con gli occhi della memoria. E mi accorgo che, mentre pensavo di conoscere semplicemente una città e il suo territorio, stavo entrando dentro una storia molto più grande di me.

Una storia fatta di uomini e donne che, molto prima che io arrivassi, avevano camminato sulle stesse strade, guardato lo stesso mare, difeso la stessa terra, pregato nelle stesse chiese, costruito ciò che noi oggi abbiamo ricevuto. È forse questo uno dei grandi privilegi dell’essere italiani: la storia non è soltanto nei libri. La storia è intorno a noi.

È nelle pietre delle nostre città, nei monumenti, nelle chiese, nei palazzi, nelle opere d’arte, nei paesaggi. E in Italia, dovunque ci si volti, si incontra una traccia dei nostri Padri e delle nostre Madri. Dante Alighieri, che fece della nostra lingua una lingua universale. Leonardo da Vinci, genio capace di unire arte, scienza e invenzione. Michelangelo, che dal marmo seppe liberare la vita. Raffaello, maestro della bellezza e dell’armonia. Galileo Galilei, che ebbe il coraggio di cercare la verità oltre le certezze del suo tempo. Giotto, Petrarca, Machiavelli, Vivaldi, Verdi, Manzoni, Marconi, Volta, Fermi, Pirandello e tanti altri.

E accanto a loro le grandi donne italiane: Santa Caterina da Siena, Artemisia Gentileschi, Grazia Deledda, Maria Montessori, Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Anna Magnani, Sofia Loren, Virna Lisi. Donne che, come i grandi uomini della nostra storia, hanno saputo lasciare un segno che il tempo non ha cancellato.

E poi, per me che ho imparato ad amare Ancona proprio da giovane, c’è una donna che non posso dimenticare: Stamira. La tradizione la ricorda durante l’assedio del 1173-1174, quando Ancona dovette difendere la propria libertà. Una donna che, davanti al pericolo, trovò il coraggio di agire. Una donna davanti alla paura. Una donna davanti al pericolo. Una donna davanti alla storia.

Forse è questo che mi colpisce maggiormente oggi. Quando ero studente guardavo Ancona e Portonovo con gli occhi della giovinezza. Oggi li guardo anche con quelli dell’uomo che sono diventato. E dentro quelle immagini ritrovo il tempo passato, i miei ricordi, le persone incontrate, le esperienze vissute. Ma ritrovo anche qualcosa di ancora più grande: il senso di appartenenza a una terra che non ho trovato vuota, ma che ho ricevuto in eredità.

E allora la domanda diventa inevitabile: ne siamo davvero degni? Essere italiani non è soltanto una fortuna. È un privilegio. Ma è soprattutto una responsabilità. Perché ciò che abbiamo ricevuto dai nostri Padri e dalle nostre Madri non ci appartiene soltanto. Ci è stato affidato. Sta a noi custodirlo, rispettarlo e trasmetterlo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Perché un giorno saranno loro a guardare queste stesse pietre, questo stesso mare, queste stesse colline.

E spero che possano provare quello che oggi provo io: la gratitudine per essere nati in questa terra meravigliosa e, insieme, il dovere di esserne all’altezza.