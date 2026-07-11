La speranza diventa azione: giovani, volontariato e comunità per il futuro

La Giornata Internazionale della Speranza ci invita a fermarsi e a riflettere su una parola che rischia di essere fraintesa: la speranza non è ottimismo ingenuo, né l’attesa passiva che le cose migliorino da sole. È una scelta concreta, che nasce dalla fiducia nel bene e si traduce nell’impegno quotidiano per costruire relazioni, comunità e futuro. Le cronache raccontano ogni giorno guerre, povertà, emergenze ambientali, disuguaglianze e persone lasciate ai margini. Di fronte a queste sfide, la tentazione della rassegnazione è forte. La speranza, invece, spinge a non considerare inevitabile ciò che ferisce la dignità umana e invita ciascuno a fare la propria parte, anche attraverso gesti semplici ma capaci di generare cambiamento.

Nella mia quotidianità, ho il privilegio di incontrare ragazze e ragazzi che dedicano tempo ed energie al volontariato, all’animazione delle comunità, al sostegno delle persone più fragili e alla promozione della partecipazione. Sono esperienze che dimostrano come la speranza non sia un sentimento astratto, ma una realtà che prende forma nelle azioni. Ogni gesto di solidarietà, ogni ascolto sincero, ogni progetto condiviso rappresenta un piccolo seme capace di generare cambiamento.

La speranza si diffonde anche attraverso il linguaggio con cui raccontiamo il mondo. Scegliere di valorizzare ciò che unisce invece di alimentare divisioni, promuovere il dialogo invece dello scontro, partecipare invece di restare spettatori sono decisioni che hanno un impatto concreto sulla vita delle comunità.

Anche la tecnologia e i social network possono diventare strumenti per seminare speranza, se utilizzati con responsabilità. Raccontare esperienze positive, dare spazio alle buone pratiche, favorire il confronto rispettoso e contrastare la diffusione dell’odio significa contribuire a creare un clima sociale più umano e accogliente. La speranza, però, ha bisogno di essere custodita insieme. Cresce nelle famiglie, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni e in tutti quei luoghi dove si impara il valore dell’incontro. È lì che si formano cittadini consapevoli, capaci di guardare oltre il proprio interesse e di assumersi responsabilità verso la comunità.

Quindi, celebrare la Giornata Internazionale della Speranza significa ricordare che il futuro non dipende soltanto dalle grandi decisioni della politica o dell’economia, ma anche dalle scelte quotidiane di ciascuno. Se la fraternità diventa stile di vita e la speranza si traduce in impegno concreto, ogni persona può contribuire a rendere la società più giusta, più solidale e più umana.