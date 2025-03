La scuola insegni la fraternità

La fraternità è uno dei valori fondamentali su cui si costruisce una società giusta e solidale, e la sua promozione nelle scuole rappresenta un impegno cruciale per formare cittadini consapevoli e responsabili. L’insegnamento scolastico non deve limitarsi alla trasmissione di conoscenze, ma deve anche sviluppare competenze relazionali, favorendo la creazione di una comunità che viva nella reciproca solidarietà e rispetto. In questo contesto, l’insegnamento della fraternità diventa una vera e propria missione educativa, volta a costruire un ambiente scolastico che favorisca la crescita umana e il benessere collettivo. Papa Francesco, nelle sue encicliche, ha spesso sottolineato l’importanza della fraternità come principio che deve guidare le nostre azioni, sia individuali che collettive. In particolare, nella Fratelli Tutti, il Santo Padre, esorta a superare l’individualismo e a promuovere una cultura dell’incontro. La fraternità, infatti, non è solo un sentimento, ma un principio che deve concretizzarsi in azioni quotidiane. Egli parla di una fraternità universale che deve abbracciare ogni essere umano, indipendentemente dalla razza, dalla cultura o dalla religione. Questo messaggio deve essere tradotto in pratica anche all’interno delle scuole, dove i giovani devono essere educati alla cura dell’altro, alla solidarietà e al dialogo.

La scuola, come luogo di formazione per eccellenza, ha la responsabilità di integrare la fraternità nel suo progetto educativo. Non si tratta solo di favorire il rispetto reciproco, ma di insegnare ai giovani l’importanza dell’ascolto, dell’inclusione e della collaborazione. Come afferma Papa Francesco nella “Evangelii Gaudium”, “la formazione non è solo un processo di apprendimento, ma anche un percorso di crescita nell’umanità”. In questo senso, la scuola deve essere un laboratorio di umanità, dove le differenze vengono vissute come ricchezze e dove il confronto diventa opportunità di crescita. L’insegnamento della fraternità deve quindi essere un obiettivo trasversale in tutti i settori scolastici. Che si tratti di materie umanistiche o scientifiche, ogni disciplina deve stimolare una riflessione critica su come le conoscenze acquisite possano essere utilizzate per il bene comune.

La visione della “Fratelli Tutti”, che promuove una “globalizzazione della fraternità”, invita a non fermarsi ai confini della scuola, ma a portare l’insegnamento della fraternità oltre, nella società, per costruire un futuro di pace e giustizia. L’insegnamento della fraternità quindi, nelle scuole è un compito che investe tutta la comunità educativa, coinvolgendo docenti, studenti e famiglie. È attraverso la pratica della fraternità che si costruisce una società più equa e inclusiva, in cui ogni persona è riconosciuta nella sua dignità e nel suo valore.