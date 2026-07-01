La pace si costruisce ogni giorno: il dialogo come unica alternativa alla guerra

La pace non è un’utopia né un semplice auspicio: è una scelta che richiede coraggio, responsabilità e una costante volontà di dialogo. In un mondo attraversato da guerre, tensioni internazionali e profonde divisioni, riscoprire il valore della fraternità tra i popoli non è soltanto un ideale, ma una necessità. Per questo le parole pronunciate da Alcide De Gasperi 76 anni fa conservano una sorprendente attualità: «L’Europa unita è il più grande baluardo della pace. I popoli d’Europa, vittime della guerra di ieri e destinati ad essere le prime vittime di una deprecabile guerra di domani, non vogliono né possono volere la guerra». In quella visione l’unità europea non rappresentava soltanto un progetto politico, ma uno strumento concreto per impedire che gli errori del passato tornassero a segnare il destino delle future generazioni. Quell’eredità continua a interpellare la coscienza di ciascuno.

Il Magistero della Chiesa ricorda con chiarezza che la pace nasce dall’incontro, dal dialogo e dal riconoscimento della dignità di ogni persona. Al contrario, l’odio, la vendetta, l’orgoglio e la ricerca del proprio interesse alimentano le divisioni e preparano il terreno ai conflitti. La fraternità, quindi, non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che si traduce nella capacità di costruire ponti invece di innalzare muri. Da questo deriva una precisa responsabilità per i cittadini, per i governanti e per i leader religiosi. La tutela della vita umana deve rimanere il criterio fondamentale di ogni scelta politica e diplomatica. Le controversie tra gli Stati devono essere affrontate con gli strumenti del confronto e della mediazione, nella consapevolezza che ogni guerra lascia dietro di sé morte, sofferenza e ferite destinate a durare nel tempo. Anche l’Europa è chiamata a essere fedele alla propria vocazione originaria: promuovere la pace, la cooperazione e la solidarietà tra i popoli.

Ciò significa assumere decisioni lungimiranti, capaci di guardare oltre gli interessi immediati e di riconoscere nell’intera umanità un’unica famiglia, nella quale il destino di ciascuno è strettamente legato a quello degli altri. La pace, tuttavia, non si costruisce soltanto nelle cancellerie o nelle organizzazioni internazionali. Essa prende forma nelle relazioni di ogni giorno, nella capacità di ascoltare, rispettare, perdonare e comprendere chi ci è accanto. È da questa cultura dell’incontro che può nascere un futuro diverso. Un futuro che abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli, affinché possano vivere in un mondo in cui la guerra non sia più considerata uno strumento di soluzione dei conflitti, ma una tragica sconfitta dell’intera umanità.