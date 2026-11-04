La guerra è un mostro: dal ricordo dei familiari caduti un appello alla pace

Dopo aver partecipato a Porto Sant’Elpidio alla cerimonia in onore dei Caduti e aver ricordato i miei zii, il pensiero è tornato alla storia della mia famiglia. Una storia dolorosa, che porto nel cuore e che merita di essere raccontata. Una famiglia composta da cinque figli maschi e due femmine. Dopo la guerra, di quei cinque figli maschi, soltanto uno era ancora vivo. Quattro erano morti in guerra. Quattro fratelli perduti. Quattro giovani vite spezzate. Quattro figli che non hanno più fatto ritorno a casa. Mi domando quale dolore abbiano provato i miei nonni, quale vuoto abbia accompagnato per sempre la loro esistenza. Perdere quattro figli è una tragedia che nessuna parola può descrivere e nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere.

Mio padre parlava pochissimo della guerra. Mi raccontava, invece, dei suoi anni di prigionia a Tobruk. La sera suonava il suo sassofono per gli ufficiali inglesi che cenavano. Quando avevano terminato il pasto, gli consentivano di mangiare gli avanzi dei loro piatti. È un’immagine che non ho mai dimenticato.

Penso a mio padre, lontano da casa, affamato, prigioniero, che trovava nella musica un modo per sopravvivere. Mentre gli ufficiali cenavano, lui suonava. E quando la musica finiva, aspettava ciò che rimaneva nei loro piatti. Anche questa era la guerra. Non soltanto le battaglie, le armi e le bombe, ma la fame, l’umiliazione, la solitudine e la dignità umana costretta a resistere nelle condizioni più difficili.

Ma la tragedia della mia famiglia non è un caso isolato. È il riflesso di una tragedia immensa che ha colpito milioni di famiglie. La Seconda guerra mondiale, combattuta tra il 1939 e il 1945, provocò nel mondo una catastrofe umana senza precedenti.

Le stime storiche parlano di: Circa 55-80 milioni di morti complessivi, tra militari e civili; circa 15 milioni di militari morti in combattimento, secondo alcune ricostruzioni; circa 25 milioni di militari feriti. In Italia, per il periodo 1940-1945, si stimano circa 457.000 morti complessivi, militari e civili, secondo una delle ricostruzioni storiche. Per le perdite militari, altre ricostruzioni statistiche registrano circa 291.000 morti e dispersi. Si stimano inoltre circa 320.000 militari feriti, mutilati, congelati o rimasti invalidi. Le cifre variano a seconda delle categorie considerate e delle fonti utilizzate. Sono numeri enormi, difficili persino da immaginare. Ma dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una madre, un padre, una moglie, un figlio che ha atteso invano il ritorno di qualcuno.

E allora mi viene spontaneo dire: la guerra è un mostro! Non importa chi la combatta, quale bandiera sventoli o quale ideologia venga invocata per giustificarla. La guerra porta morte, distruzione, odio e sofferenza. Colpisce soprattutto chi non ha alcuna responsabilità nelle decisioni di chi governa e di chi comanda.

Non significa dimenticare il sacrificio di chi ha combattuto per difendere la propria Patria, né negare il diritto di difendersi da un’aggressione. Significa non accettare mai che la guerra diventi uno strumento ordinario per risolvere le controversie tra gli uomini e tra i popoli. La pace non è debolezza. È civiltà, è responsabilità, è rispetto della vita umana.

Oggi, mentre il mondo continua a conoscere guerre, bombardamenti, bambini uccisi, famiglie costrette ad abbandonare le proprie case, mi chiedo se abbiamo davvero imparato qualcosa dalla storia. Quanti altri padri dovranno raccontare ai figli di fratelli mai tornati? Quante altre madri dovranno piangere i propri ragazzi? Quante famiglie dovranno essere distrutte prima che l’umanità comprenda che nessuna vittoria può cancellare il dolore provocato dalla guerra?

A Porto Sant’Elpidio ho sentito che il sacrificio della mia famiglia non è stato dimenticato. Ho pensato agli zii Marino, Italo e Giuseppe, a mio padre e a Lamberto, il cugino che lui amava come un fratello. Ho pensato a tutti coloro che non sono tornati e a quanti hanno portato per tutta la vita le ferite, visibili e invisibili, di quella tragedia. Mi piace immaginare mio padre e i miei zii lassù, in Paradiso, finalmente insieme, senza più guerre, senza più sofferenze. E vorrei che questa memoria arrivasse ai miei figli, ai miei nipoti e alle nuove generazioni.

Perché ricordare non significa soltanto rendere omaggio a chi è morto. Significa assumersi la responsabilità di non ripetere gli errori del passato. Quattro figli perduti su cinque: questa è la guerra vista attraverso gli occhi di una famiglia. Ecco perché continuerò a ripeterlo: la guerra è un mostro, chiunque la faccia. La vita di un uomo vale più di qualsiasi ambizione, di qualsiasi ideologia e di qualsiasi conquista. E nessuna bandiera dovrebbe mai sventolare sopra il dolore di una madre che ha perso un figlio.