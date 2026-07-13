Quante cose ha da raccontare un albero…Parla con il silenzio delle sue radici, con la forza del suo tronco, con il fruscio delle sue foglie. Ha visto passare le stagioni, gli uomini, le gioie e i dolori, senza mai perdere la pazienza di aspettare una nuova primavera.

L’Albero dei Mille Anni è un maestoso baobab che vive in Kenya, a Nairobi, nella casa di un amico artista. Da oltre un millennio osserva il mondo e custodisce storie che nessun libro potrà mai raccontare. Sotto la sua immensa chioma ha accolto anche le confidenze più dolorose di un grande giornalista, diventando testimone silenzioso di sofferenze, speranze e verità che solo un albero così antico sa custodire senza mai tradire.

Quel giornalista ha scritto un libro che ho letto e che consiglio a tutti: “L’Albero dei Mille Anni”. È una lettura che lascia il segno, perché ricorda quanto la natura possa essere compagna dell’uomo nei momenti più difficili.

Il mio “albero dei mille anni”, invece, è un ulivo che feci piantare nel mio giardino ormai vent’anni fa. Gli voglio bene. Ogni tanto lo abbraccio e, quando il cuore è sereno, accendo le piccole luci che lo adornano, anche se non è Natale. È il mio modo semplice per dirgli grazie: grazie per la sua presenza discreta, per la pace che mi trasmette, per la compagnia che mi offre senza chiedere nulla.

Quell’ulivo mi ricorda ogni giorno che la vera forza non sta nella fretta, ma nella capacità di resistere al tempo, alle tempeste e alle ferite, continuando a donare ombra, ossigeno e speranza. Forse è proprio questa la grande lezione degli alberi: non fanno rumore, non cercano applausi, non pretendono riconoscenza. Restano lì, fedeli alla loro missione, insegnandoci che si può essere grandi anche nel silenzio. Gli alberi parlano poco, ma hanno davvero molto da insegnarci.

So che, quando lascerò questa terra per il grande viaggio, il mio ulivo resterà ancora qui, saldo e silenzioso, per tanti anni. Continuerà a sfidare il vento, la pioggia e il sole, custodendo il tempo con la pazienza che solo gli alberi conoscono.

Mi piace pensare che un giorno anche i miei pronipoti si fermeranno davanti a lui. Lo accarezzeranno, forse lo abbracceranno, e in quel gesto semplice sentiranno ancora un po’ della mia presenza. Forse qualcuno dirà: “Quest’albero era tanto amato dal nonno Italo”. E l’ulivo, con il fruscio delle sue foglie, continuerà a raccontare in silenzio ciò che le parole non possono dire.

Perché gli uomini passano, ma l’amore che hanno seminato può mettere radici profonde e continuare a vivere nel cuore di chi verrà dopo.