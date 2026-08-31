La gioventù: che grande stagione della vita

È il tempo dei sogni, dell’entusiasmo, delle scelte e delle speranze. È il tempo in cui tutto sembra possibile e il futuro è ancora una pagina bianca da scrivere. Come scriveva Dante nel Convivio, “la giovinezza è lo tempo nel quale la porta e la via per la quale si sale alla buona vita si comincia ad aprire”. È dunque un inizio, una soglia, un’occasione: non soltanto un’età da attraversare, ma una responsabilità da vivere con consapevolezza.

E Leopardi, nella poesia Il sabato del villaggio, ci ricorda che la giovinezza è anche il tempo dell’attesa, quando la speranza del domani sembra più luminosa della realtà stessa. Proprio per questo, però, essa non va consumata nell’indifferenza o nell’inseguimento di ciò che è facile, effimero e passeggero. Giovani, non vivete inutilmente.

Abbiate grandi ideali, perché sono gli ideali a dare un senso alla vita. Come esortava Giovanni Paolo II, «non abbiate paura» di aprire il cuore a ciò che è grande, di scegliere strade impegnative, di credere che il vostro impegno possa davvero cambiare qualcosa.

Abbiate il coraggio di credere in qualcosa, di impegnarvi per qualcosa, di spendere le vostre energie per costruire e non soltanto per consumare. La giovinezza non è soltanto entusiasmo: è anche il momento in cui si formano le convinzioni, si assumono responsabilità e si pongono le fondamenta dell’uomo o della donna che si diventerà.

Sognate in grande. Cadete, rialzatevi, cercate la vostra strada. Non abbiate paura delle difficoltà: spesso sono proprio esse a rendere più autentico il cammino e più preziosa la meta.

Come scriveva Antoine de Saint-Exupéry, «se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere legna e distribuire compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito». Anche la vita nasce da una nostalgia, da un desiderio più grande di noi, dalla capacità di guardare oltre l’immediato.

La giovinezza passa, ma non passa ciò che avrete imparato, amato e costruito con essa. Rimangono le scelte, le relazioni, il bene compiuto e il coraggio con cui avrete dato forma ai vostri sogni.

Perché vivere davvero la giovinezza significa non limitarsi a lasciarsi trasportare dal tempo, ma scegliere di diventare, giorno dopo giorno, persone capaci di lasciare nel mondo una traccia di verità, di bellezza e di speranza. Ho avuto il dono di insegnare a giovani che si apprestavano a vestire l’uniforme.

Talvolta dicevo loro: “Ho poco da insegnare: vengo a rubare la vostra gioventù. Ed era vero. Il sorriso di quei ragazzi oggi funzionari, ispettori, agenti in servizio nelle varie Regioni d’Italia mi ha accompagnato tutta la vita. E la gioia mia più grande quando vengo fermato da qualche pattuglia è sentirmi dire: “Dottore, lei è stato mio insegnante. Si ricorda di me?”. Forse la mia non è stata una vita inutile.