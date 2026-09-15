La forza mite di chi sceglie la solidarietà: il bene comune è la trama delle nostre relazioni

Solidarietà è una parola dal significato molto importante e profondo: vuol dire farsi carico gli uni degli altri, riconoscere che il destino di ciascuno è legato a quello di tutti. Non è un sentimento occasionale, né un gesto isolato di generosità, ma una scelta che chiede di essere rinnovata ogni giorno. È a partire da questo concetto che vorrei guardare alla mia generazione, cresciuta dentro una rete fittissima di connessioni digitali eppure, talvolta, più sola che mai. Non è un giudizio, ma una domanda che mi pongo con affetto verso i miei coetanei: cosa significa davvero essere vicini gli uni agli altri, oggi? La fede cristiana ci offre una risposta antica e sempre nuova. Il bene comune non è un concetto astratto riservato a economisti o politici: è la trama quotidiana con cui scegliamo di tessere le nostre relazioni. San Paolo scriveva ai Corinzi dell’immagine del corpo, dove ogni membro ha bisogno dell’altro per vivere pienamente. Questa immagine mi sembra particolarmente preziosa per noi giovani: nessuno si salva da solo, e nessuna generazione costruisce il futuro isolandosi dalle altre.

Guardo con speranza ai tanti coetanei che, silenziosamente, scelgono il volontariato, l’ascolto, la cura di chi è più fragile. Non fanno rumore, non cercano visibilità, eppure sono loro a incarnare quella “cultura dell’incontro” di cui, il magistero della Chiesa, ha parlato così spesso: un invito a uscire da noi stessi, a non avere paura della fragilità altrui, a riconoscere nel volto del prossimo un fratello. La solidarietà, in fondo, non è un peso da portare ma un dono da scoprire. Quando ci pieghiamo verso chi ha bisogno, un anziano solo, un compagno di scuola in difficoltà, chi arriva da lontano cercando accoglienza, non stiamo semplicemente “facendo del bene”: stiamo riconoscendo la nostra comune appartenenza a un’unica famiglia umana, voluta e amata da Dio.

Certo, le sfide non mancano: l’individualismo che a volte respiriamo, la fatica di impegnarsi in un mondo che sembra premiare solo la competizione. Ma proprio per questo credo che la nostra generazione abbia un compito bellissimo davanti a sé: non subire questa cultura, ma trasformarla dal di dentro, con la forza mite di chi crede che un altro modo di stare insieme sia possibile. Non serve aspettare di essere “grandi” per costruire il bene comune. Basta iniziare oggi, nel piccolo: un gesto di attenzione, una porta aperta, un tempo donato. È così che si costruisce, un passo alla volta, la civiltà dell’amore di cui il mondo ha tanto bisogno.