La forza del bene silenzioso: il gesto che cambia il mondo

Viviamo in un tempo nel quale il male sembra avere una voce più forte del bene. Il male fa rumore, divide, ferisce, alimenta paura e rancore. Il bene, invece, spesso cammina in silenzio. Non cerca il clamore, non pretende riconoscimenti, non ha bisogno di essere celebrato. Eppure è proprio il bene, silenzioso e ostinato, che tiene ancora in piedi il mondo. I grandi Pontefici del nostro tempo hanno indicato, con parole diverse ma profondamente convergenti, questa strada. San Giovanni XXIII ci ha insegnato a guardare all’umanità con fiducia e speranza. San Paolo VI ha fatto della promozione dell’uomo e della pace una delle grandi responsabilità della Chiesa. San Giovanni Paolo II ci ha ricordato che l’uomo trova se stesso nel dono di sé. Benedetto XVI, nella Deus caritas est, ha posto la carità al centro della vita cristiana, non come semplice sentimento, ma come amore concreto verso l’altro.

Papa Francesco, nella Fratelli tutti, ci ha invitato a riconoscere nell’altro un fratello, anche quando è lontano, diverso o ferito. E Papa Leone XIV, con il suo richiamo alla pace, alla dignità della persona e alla responsabilità verso i più deboli, ci ricorda che il bene non può rimanere una parola: deve diventare scelta, comportamento, servizio. Forse è proprio questa la sua forza più grande. Il bene non ha bisogno di vincere il male con la violenza: lo sconfigge semplicemente continuando ad esistere.

Un gesto di generosità, una parola di conforto, una mano tesa, il perdono concesso quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte, l’attenzione verso un anziano solo, un bambino abbandonato, una famiglia in difficoltà: sono piccoli gesti agli occhi del mondo, ma possono diventare immensi nella vita di chi li riceve. Il bene è contagioso. Un uomo che compie il bene può generare altro bene; una persona che viene aiutata può trovare la forza di aiutare qualcun altro. È una catena invisibile che attraversa le generazioni e che, forse, rappresenta una delle poche vere forme di immortalità che ci sono concesse.

Per questo credo che, alla fine della nostra vita, non conteranno soltanto ciò che abbiamo posseduto, i riconoscimenti ricevuti, gli incarichi ricoperti o le battaglie vinte. Conteranno soprattutto le persone che abbiamo fatto stare meglio, le lacrime che abbiamo asciugato, le speranze che abbiamo restituito, le mani che abbiamo stretto quando qualcuno si sentiva solo. Il mondo non cambierà soltanto attraverso le grandi decisioni degli uomini potenti. Cambierà ogni volta che un uomo sceglierà di fare il bene quando avrebbe potuto scegliere l’indifferenza.

E forse, davanti a Dio, sarà proprio questo il nostro giudizio più vero: non quanto siamo stati importanti agli occhi degli uomini,

ma quanto amore abbiamo saputo lasciare nel cuore degli altri. Perché il Bene, anche quando sembra piccolo, non è mai perduto. Rimane. E, qualche volta, molto tempo dopo che noi saremo andati via, continuerà a camminare sulle gambe di qualcun altro.