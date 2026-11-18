Ci sono giorni in cui la preghiera non ha la forma composta dei salmi, né la luce delle preziose intuizioni dello Spirito. Nasce piuttosto da quel senso di smarrimento che arriva all’improvviso e ti mette a nudo. Accade che, guardando la propria esistenza, cominci a scorgere qualcosa che richiede di essere cambiata. Bussa al cuore come un’inquietudine sottile e avvolgente, un turbamento che pesa sull’anima come un’ombra improvvisa. I passi si fanno più faticosi e l’anima avverte il peso di un passaggio che coinvolge le radici del proprio essere.

È uno stato da abitare pienamente. Non chiede di essere decifrato, né raccontato. Va vissuto. La parola umana non basterebbe a contenere ciò che accade nel profondo, né sarebbe possibile spiegarlo: certe traversate dello Spirito appartengono a un dialogo segreto, custodito nel santuario inviolabile tra l’anima e Dio. Richiedono rispetto e silenzio.

Appartengono a un tempo di somma delicatezza, che non va mai infranto. È un tempo propizio di cambiamento, non va sciupato. È il tempo della prova. Quella visita silenziosa, improvvisa e imponente attraverso cui il Padre forgia l’anima di chi ama. Bussa con forza alle porte del cuore e, nella promessa di un amore più grande, chiama e purifica. La prova costa e brucia nella carne e nello spirito, come il fuoco nel crogiolo e sembra lasciare l’anima spoglia. Senza alcuna gioia sensibile, immersa in una nudità che disorienta e mette a tacere.

Ma è proprio in quella spoliazione che si compie un mistero profondo: l’uomo si svuota di un altro pezzo di sé per lasciare spazio a Colui che sa abitare ogni mancanza, ricolmandola di ogni Grazia. Nel tempo della prova non si hanno risposte, né piena comprensione, ma solo la certezza, la fede e la fiducia che Qualcuno sta operando per te. Sta forgiando quella parte del tuo essere che richiede di essere elevata, liberata per amare più profondamente.

Durante la traversata, non vi è conforto e consolazione: è il momento della resa e del deserto fecondo. Ma è proprio nel cuore del tempo della prova, quando la sofferenza diventa dimora, che avviene la riconciliazione più vera: riabbracciare sé stessi e ritrovarsi stretti al cuore di quel Cristo che sulla Croce ha conosciuto e vissuto, fino in fondo, ogni spoliazione. E così, quel momento di privazione diventa una lode silenziosa, un atto di fede, una preghiera fedele che, nell’attesa, è capace di colmare ogni istante, fino all’orlo.