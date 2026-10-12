La fede custodisce una libertà che nessun potere può spegnere

I totalitarismi, qualunque sia il loro colore politico o la loro ideologia, hanno avuto spesso un rapporto conflittuale con la religione. Non è difficile comprenderne il motivo. Il totalitarismo non si accontenta di governare lo Stato: pretende di governare l’uomo. Vuole entrare nella sua coscienza, stabilire ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che deve essere ricordato e ciò che deve essere dimenticato. Ed è proprio qui che la fede diventa, per il potere assoluto, una presenza difficile da controllare. Perché chi crede sa che esiste una legge più alta di quella emanata dal tiranno. Sa che esiste una verità che non viene scritta nei decreti del potere e che la dignità dell’uomo non dipende dalla volontà di chi governa. Il tiranno può ordinare di tacere, ma non può impedire a un uomo di pregare nel silenzio della propria coscienza. Può imprigionare il corpo, ma non può necessariamente imprigionare il pensiero. Può confiscare i beni, distruggere una chiesa, perseguitare un sacerdote, deportare un credente, proibire una celebrazione. Può perfino togliere la vita. Ma c’è un limite davanti al quale anche il potere più brutale si arresta: l’anima dell’uomo, quando rimane libera, non appartiene al tiranno.

La storia del Novecento lo ha dimostrato in molte forme. I regimi totalitari hanno cercato di sostituire alla fede religiosa una nuova fede assoluta: la fede nello Stato, nella razza, nella classe, nel partito, nel capo, nell’ideologia. Non volevano semplicemente governare gli uomini; volevano diventare il criterio ultimo della loro esistenza. Per questo spesso hanno visto nelle religioni un ostacolo. La religione ricorda all’uomo che il potere politico non è Dio. E questa è forse una delle ragioni più profonde per cui la libertà religiosa non riguarda soltanto chi crede. Riguarda tutti. Perché difendere la libertà della coscienza significa impedire che qualcuno possa pretendere di possederla. Il cristianesimo, poi, porta questa convinzione fino alle sue conseguenze più profonde: l’uomo ha una dignità che precede lo Stato e sopravvive allo Stato. La sua vita non si esaurisce nella dimensione terrena. Per il credente, la morte stessa non rappresenta l’ultima parola. Ed è proprio questa speranza che il potere assoluto non riesce a comprendere e, soprattutto, non riesce a sconfiggere.

Ci sono uomini che sono stati torturati e non hanno rinnegato la propria fede. Uomini che hanno affrontato il carcere, i campi di concentramento, la persecuzione e persino la morte conservando dentro di sé una libertà che nessuno è riuscito a confiscare. Per questo penso che la frase più vera sia proprio questa: i tiranni possono distruggere il corpo, ma non l’anima. Il corpo può essere incatenato. La libertà può essere calpestata. La voce può essere spenta. La vita può essere spezzata. Ma l’anima dell’uomo conserva una profondità nella quale il potere terreno non può entrare, se l’uomo decide di non consegnargliela. E forse è proprio qui che nasce la speranza.

Perché ogni dittatura, prima o poi, scopre che il potere può essere immenso e tuttavia non essere onnipotente. Può comandare milioni di persone, ma non può comandare ciò che un uomo pensa nel segreto della sua coscienza. Può costruire prigioni, ma non può costruire una prigione abbastanza grande da contenere l’anima. Può imporre il silenzio, ma non può impedire che, nel cuore di un uomo, continui a vivere una preghiera. E per chi crede, quella preghiera è già una forma di libertà. Perché davanti a Dio il tiranno torna ad essere semplicemente un uomo. E l’uomo che prega, anche quando è inginocchiato davanti al potere, può essere interiormente più libero di colui che crede di possedere il mondo.