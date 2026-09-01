Opinione

La doppia sfida della ripresa della scuola

Di Francesca Zonfrillo
Foto di Taylor Flowe su Unsplash

Manca poco al suono della prima campanella. E come ogni anno, si torna a parlare di preparativi: zaini nuovi, quaderni da riempire, orari da studiare. Ma c’è una preparazione più profonda, meno visibile, che precede e accompagna tutte le altre: quella del cuore e dello sguardo. Tornare a scuola non significa solo riprendere un ritmo. Significa rimettersi in ascolto di ciò che la vita ha da offrire, accettando di farsi sorprendere. Questa apertura non riguarda soltanto gli studenti: coinvolge allo stesso modo insegnanti, genitori, educatori. È un invito rivolto a tutte le generazioni, senza distinzione di età o di ruolo. In fondo, la vera disponibilità non si misura da quanto siamo organizzati, ma da quanto siamo capaci di lasciarci mettere in discussione da ciò che incontriamo.

In questo senso, settembre diventa più di una data sul calendario: è un varco simbolico, un passaggio che chiede a ciascuno una forma di prontezza interiore. Non basta avere il materiale scolastico in ordine, se manca la volontà di aprirsi agli altri e al nuovo che ogni anno porta con sé. E qui emerge il cuore della questione: la scuola non può limitarsi a trasmettere nozioni. È chiamata a essere una comunità dove si respira fraternità, dove ogni persona, qualunque sia la sua storia, la sua provenienza, le sue difficoltà, trova un posto e viene riconosciuta come parte integrante del gruppo. L’inclusione non è un obiettivo accessorio da aggiungere al programma didattico: è la condizione stessa perché l’apprendimento abbia senso.

Accanto ai contenuti disciplinari, esiste un altro tipo di apprendimento, altrettanto essenziale: quello della cura reciproca, dell’attenzione verso chi ci sta accanto, della responsabilità condivisa. È lì che si costruisce il senso del bene comune, quella consapevolezza che il benessere di ciascuno è legato al benessere di tutti. Una classe, una scuola, funzionano davvero quando ognuno impara a guardare oltre il proprio banco.

Ripartire, allora, significa accogliere questa doppia sfida: coltivare la conoscenza e, insieme, coltivare i legami. Non sono due percorsi separati, ma un unico cammino educativo. Se sapremo custodire questa visione, il nuovo anno scolastico potrà davvero diventare un’occasione di crescita autentica per tutti, piccoli e grandi, insegnanti e famiglie, dentro una comunità che si scopre, giorno dopo giorno, più unita e più umana.

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