La custodia del Creato: siamo responsabili e debitori di un dono

Cresce di dimensioni e tinge di rosso la cartina della terra alimentando l’inquietudine negli animi di chi osserva. Avvertimenti, previsioni, dubbi interrogativi ruotano attorno a un tratto del pianeta che restituisce fedelmente la dimensione di una ferita, difficile da arginare. Una lesione che ha un nome: Super El Niño, una piaga inarrestabile, di portata storica.

Cresce il fermento, si alimenta l’allarmismo con la diffusione di bollettini che si susseguono. Ma, mancano, ormai, gli strumenti necessari per rispondere, per intervenire, per agire, per ridare respiro al Creato. Siamo stati per lungo tempo inerti dinanzi la lenta agonia di un pianeta e, oggi, non possiamo che fare i conti con una chiara difficoltà determinata dall’impossibilità di edificare.

Il tempo ha definito la sua scadenza e la parola istituzionale che si diffonde rischia di esaurirsi con la stessa forza con cui è stata enunciata. Rischia di restare circoscritta nel perimetro sterile dell’allarmismo, consumandosi in sé stessa perché non può portare frutti, generare vita nuova.

E così, mentre il mondo corre ai ripari propinando palliativi, emerge una netta verità: paghiamo le conseguenze di un lungo baratto, protratto per anni e anni. È il baratto della cura in favore della noncuranza. Un misero compromesso dovuto a una dileguante superbia che ha invaso le menti conducendole a sacrificare ogni angolo della Terra sull’altare del profitto.

Un altare che, oggi più che mai, grida alle nostre coscienze ricordando il mancato adempimento di una fondamentale responsabilità: la custodia del Creato. Una ingordigia divorante ha indotto a credere, e a far credere, che il valore di ogni cosa si misurasse solo in termini di mero rendiconto. E così, nelle sedi istituzionali, le agende hanno risposto a un interesse sterile che ha spodestato la vera custodia. Quella custodia che Dio, sommo artefice del Creato, ha affidato all’uomo come mandato solenne. Un mandato che rende responsabili e debitori di ogni piccolo frammento del Pianeta.

Si tratta di un debito d’amore e di giustizia verso Colui che ha creato e donato uno spazio di vita intessuto di ogni bellezza e di una straordinaria armonia. Come ogni dono che si rispetti bisognava onorarlo nel tempo, mantenendo l’umiltà d’animo di chi si riconosce debitore. Di chi si sente, in ogni istante, creatura e mai Creatore, e matura il desiderio di tradurre la gratitudine per il dono ricevuto in un operato che corrisponda alla grandezza dell’opera stessa.

Riconoscendo il Datore di un così immenso dono, l’uomo saprà che ogni ferita inferta alla Terra imbratta la bellezza del Creato di Dio. Ogni pixel rosso sulle nostre mappe satellitari, rappresenta un tradimento di quel mandato solenne che ci voleva custodi attenti, uniti in un patto di fedeltà al Creatore. Dobbiamo interrogarci e appellarci a quella sapienza dell’amore e della cura che plasma i cuori attraverso un insegnamento fecondo.

Una sapienza che interviene al tempo giusto, che non rinvia, che non cerca scorciatoie o calcoli utilitaristici, ma nasce dall’ascolto profondo delle Sacre Scritture, l’unico fondamento capace di generare una comprensione autentica della realtà e ispirare l’agire. Menti e mani che operano per la gloria di Dio, nutrendosi del Suo amore per riversarlo sulla terra.

Da questo ascolto fiorisce la consapevolezza teologica che il mondo è, innanzitutto, il Libro scritto dal Creatore: un testo impresso nel Pianeta, le cui pagine vanno abitate, vissute e tradotte in carne e vita. Custodire il mondo significa reimparare a leggere questo Libro con l’amore filiale di chi vi riconosce l’opera del Padre.

Solo così, radicati in questa sapienza sempre nuova, diventa possibile orientare il governo del mondo verso il bene comune. Mi sovviene, come un’eco poetica, la figura del lampionaio narrata nel “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

Un personaggio che restituisce l’immagine di un mondo in cui l’ordine originale veniva custodito attraverso la fedeltà. Il lampionaio non possiede il Pianeta, adempie alla sua mansione mantenendo la bellezza di quel flusso regolare che non avrebbe mai dovuto essere violato. Egli contribuiva così a custodire l’armonia di un ritmo che consentiva stabilità e ordine, grazie alla puntualità con cui accendeva il suo lampione. È proprio questa fedeltà a renderlo diverso dagli altri abitanti dei pianeti visitati dal Piccolo Principe.

Dovremmo farne tesoro, riappropriarci della fedeltà alla nostra singolare mansione, riprendendo in mano quel mandato solenne che ci ricorda la verità di una custodia capace di rimettere in primo piano il disegno del Creatore. Non siamo padroni della Terra. Non abbiamo il potere di riscrivere il Libro della Creazione, ma la responsabilità di continuare a leggerlo, custodendone le pagine. Come il lampionaio, dovremmo imparare a fare bene ciò che ci è stato affidato. Nei tempi giusti. Con umiltà e con amore. Rimanendo fedeli a quanto Dio ci ha consegnato.