La cura come linguaggio della fede

C’è una grazia particolare che accompagna l’arrivo di un nuovo Vescovo in una Chiesa locale. Non si tratta soltanto dell’avvicendamento di una guida pastorale, ma dell’inizio di una nuova stagione spirituale nella quale il popolo di Dio è chiamato a rinnovare il proprio cammino alla luce del Vangelo. Per questo la visita di Mons. Augusto Mascagna all’Ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia (PT), nel giorno del suo ingresso in diocesi, assume un significato che va ben oltre il protocollo istituzionale. È il segno concreto di un ministero che sceglie di partire dalle fragilità, da quei luoghi nei quali la vita si manifesta nella sua verità più profonda e dove l’uomo scopre di avere bisogno degli altri.

L’incontro con i pazienti, gli operatori sanitari, i volontari e il personale dell’ospedale ha mostrato fin dai primi passi lo stile del nuovo Pastore: uno stile fatto di ascolto, vicinanza e attenzione alle persone. Non una presenza frettolosa, ma il desiderio di sostare, di incontrare gli sguardi, di condividere parole semplici e autentiche. In un tempo nel quale la sofferenza rischia spesso di essere nascosta, rimossa o considerata una realtà da eliminare, la visita a un ospedale acquista un valore profondamente profetico. La Chiesa continua infatti a ricordare che la dignità della persona non dipende dall’efficienza, dalla produttività o dall’autonomia, ma appartiene ad ogni essere umano in quanto tale, specialmente quando è più fragile.

La Dottrina Sociale della Chiesa trova proprio nella cultura della cura una delle sue espressioni più alte. Curare significa riconoscere l’altro come un bene; significa restare accanto quando la malattia, la solitudine o la paura sembrano prevalere; significa testimoniare che nessuna vita perde valore nel momento della debolezza. Davanti al Crocifisso della cappella ospedaliera, Mons. Mascagna, nominato dal Santo Padre lo scorso 20 aprile 2026 Vescovo della Diocesi di Pescia e di Pistoia, ha richiamato questa verità essenziale della fede cristiana: Dio non abbandona l’uomo nella sofferenza, ma la attraversa e la condivide. Per questo la presenza della Chiesa accanto ai malati non nasce da una semplice opera assistenziale, ma dal riconoscimento del volto di Cristo in ogni persona che soffre.

Particolarmente significativa è stata anche la riflessione del dottor Roberto Michelotti, direttore del Pronto Soccorso, che ha definito la professione medica una vera vocazione. Parole che hanno trovato una profonda sintonia con il messaggio del Vescovo. La cura, infatti, non è soltanto una prestazione tecnica: è un incontro tra persone, è responsabilità condivisa, è servizio alla vita. Forse è proprio questo il messaggio più forte consegnato alla diocesi nel giorno dell’ingresso del suo nuovo Pastore. Per ripartire occorre anzitutto imparare a guardare. Guardare la persona prima del problema, il volto prima della prestazione, la storia prima della diagnosi.

È lo sguardo del Buon Samaritano, lo sguardo di Cristo. Da quell’ospedale, luogo nel quale convivono speranza e sofferenza, è giunto così il primo insegnamento pastorale di Mons. Augusto Mascagna: la Chiesa sarà credibile nella misura in cui saprà accogliere, ascoltare e accompagnare. Non con parole astratte, ma con la tenerezza concreta di una presenza che resta accanto. Perché la cura autentica nasce sempre da un incontro. E ogni incontro, quando è abitato dall’amore, diventa un segno di speranza per il mondo.